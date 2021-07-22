 

Ученые обнаружили лекарства, способные побороть коронавирус почти на 100%

22.07.2021, 15:32, Разное
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Ученые из Израиля обнаружили несколько лекарств, способных почти на 100% замедлять или же останавливать развитие коронавируса. В составе препаратов находятся вещества, которые используются в медикаментах для лечения рака и атеросклероза. Для получения более точных данных будут проведены дополнительные исследования.
Некоторые лекарства, которые уже существуют на фармацевтическом рынке, способны практически на 100% останавливать COVID-19. В ходе проведения первичных клинических исследований исследователи установили, что есть минимум 18 подобных препаратов. В будущем исследователи намерены еще раз проанализировать их свойства.

Сейчас команда исследователей находится в поиске фармацевтических партнеров для проведения дополнительных испытаний. Ученые считают, что у врачей должна быть альтернатива при назначении лекарственных средств.

Источник: life.ru



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