Ученые обнаружили лекарства, способные побороть коронавирус почти на 100%
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Ученые из Израиля обнаружили несколько лекарств, способных почти на 100% замедлять или же останавливать развитие коронавируса. В составе препаратов находятся вещества, которые используются в медикаментах для лечения рака и атеросклероза. Для получения более точных данных будут проведены дополнительные исследования.
Некоторые лекарства, которые уже существуют на фармацевтическом рынке, способны практически на 100% останавливать COVID-19. В ходе проведения первичных клинических исследований исследователи установили, что есть минимум 18 подобных препаратов. В будущем исследователи намерены еще раз проанализировать их свойства.
Сейчас команда исследователей находится в поиске фармацевтических партнеров для проведения дополнительных испытаний. Ученые считают, что у врачей должна быть альтернатива при назначении лекарственных средств.
Источник: life.ru
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