 

Антибиотики могут помочь в лечении рака кожи

22.07.2021, 15:32, Разное
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Ученые из Бельгии выяснили, что в лечении рака кожи могут помочь антибиотики. Они изучили влияние данных препаратов на опухоли людей, пересаженные лабораторным мышам.
Исследователи сосредоточили свое внимание на антибиотиках, которые влияют на митохондрии раковых клеток. Некоторые элементы меланомы могут не поддаваться лечению, поэтому полностью остановить размножение пока не удается. В результате есть риск образования новой опухоли. Раковым клеткам для выживания нужна работа митохондрий, но последние уязвимы перед определенным классом антибиотиков.

Авторы научной работы имплантировали опухоли пациентов грызунам. Впоследствии мыши прошли курс лечения антибиотиками. Эта терапия была не единственной, еще давались лекарства от меланомы. Антибиотики сразу же после начала действия убили множество раковых клеток. По словам ученых, они могут использоваться в терапевтической практике, чтобы выиграть время. При опухолях, которые не реагируют на определенный тип лечения, антибиотики способны продлить жизнь пациенту, а в некоторых случаях и вовсе помочь ему преодолеть онкологию.

Источник: www.medikforum.ru



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