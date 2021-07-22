 

Продюсер Бари Алибасов рассказал о проблемах со здоровьем

22.07.2021, 15:32, Разное
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Популярный российский продюсер Бари Алибасов пояснил о проблемах со здоровьем. За последние годы создатель группы «На-На» сильно сдал.
На своей странице в социальной сети Instagram Бари Алибасов поделился видеороликом, где одна из женщин помогает ему разобраться с телефоном. Самостоятельно продюсер не в состоянии воспользоваться некоторыми функциями. Помощница показала Бари Каримовичу, как запустить видео. Алибасов заявил, что в последнее время он не только плохо видит, но и слышит.

Недавно Бари Алибасов вернулся в Москву из Калининграда. Там в одной из клиник продюсер проходил длительный курс реабилитации. Он в очередной раз передумал разводиться с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Последняя надеется в скором времени воссоединиться с супругом. Пока родственники Бари Алибасова не позволяют законной жене встретиться с ним. Они не верят в благие намерения Федосеевой-Шукшиной, а считают, что ее интересует только будущее наследство продюсера.

Источник: www.instagram.com



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