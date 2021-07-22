WP напомнила – космический туризм зародился не на Западе, а в России

Хотя на данный момент тон космическому туризму задают именно западные миллиардеры, этот новый вид путешествий зародился вовсе не в США или Европе, а в России, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, на фоне распада СССР и последующего экономического хаоса бывшая советская космическая программа была вынуждена искать новые источники финансирования — и нашла их в лице богатых западных туристов.



Reuters

Западные миллиардеры задают тон гонке по открытию космоса для платного туризма. Однако этот новый вид путешествий на орбиту зародился вовсе не в США или Европе, а в России, пишет The Washington Post.

Экономический хаос после распада Советского Союза поспособствовал открытию космического пространства для богатых частных лиц, в то время как одна из самых передовых в мире космических программ была вынуждена искать новые источники финансирования в условиях перестройки и краха коммунизма.

Буквально на днях основатель Amazon Джефф Безос с небольшой командой на борту ракеты New Shepard, а также британский миллиардер Ричард Брэнсон отправились в путешествие на границу космоса.

Однако несмотря на всё их богатство, ни Безос, ни Брэнсон не стали первыми космическими туристами. Этот титул принадлежит менее известному американскому бизнесмену — предпринимателю Деннису Тито, который 30 апреля 2001 года заплатил примерно $20 миллионов за полёт на российской ракете на Международную космическую станцию (МКС).

В отличие от Брэнсона и Безоса полёт Тито не был каким-то независимым доказательством некой концепции. В частности, полёт американца стал возможен благодаря его сотрудничеству с «Роскосмосом». Зная, что NASA никак не поддерживает частных лиц, которые хотят отправиться в космос, он связался с представителями советской космонавтики незадолго до развала СССР в 1991 году. Однако его мечта стала реальностью лишь позже — и во многом благодаря экономическим проблемам новой России.

«Американцам не нужны деньги: если вы пойдёте и предложите NASA 20 миллионов долларов, то для них это капля в море, — заявил в своё время Тито в интервью The Washington Post. — Но для российской космической программы это большие деньги».

При этом в ходе своего путешествия 20 лет назад Тито поднялся куда выше, чем Безос и Брэнсон, которые достигли сравнительно умеренных высот. В частности, Безос поднялся на 107 км, в то время как Тито — более чем на 400 км.

Вместе с тем, хотя Тито стал первым, кто самостоятельно заплатил РФ за полёт в космос, до него был ещё один человек, путешествие которого, однако, оплатили другие лица.

В частности, ещё до распада Советского Союза московские чиновники разрешили японскому журналисту Тоёхиро Акияме отправиться на космическую станцию «Мир». При этом работодатель Акиямы — компания Tokyo Broadcasting System — согласилась заплатить «Роскосмосу», который переживал явно не лучшие времена, около $12 миллионов за его полёт на ракете «Союз».

«Ракета «Союз» стала настолько коммерческим объектом, что во время старта в воскресенье она скорее походила на летающий рекламный щит, — писала в своё время The Washington Post. — Её головной обтекатель и стабилизаторы были разрисованы логотипами TBS и других японских корпоративных спонсоров, включая фирму по продаже зубной пасты и производителя подгузников».

Однако путешествие Тито стало абсолютно новой концепцией: как оказалось, богатый человек может полететь в космос только потому, что он этого хочет. Тем не менее такой подход натолкнулся на критику некоторых чиновников космической отрасли США. «Космос — это не про эго», — заявил в своё время администратор NASA Дэниел Голдин.

Между тем с 2009 года РФ практически отказалась от подобных коммерческих космических полётов — как раз в то время, когда NASA начало бронировать места на российских ракетах для своих собственных рейсов на МКС, после того как США свернули свою программу по развитию космических шаттлов.

Кроме того, выйдя из экономического кризиса 1990-х годов, РФ попыталась отринуть те аспекты своей космической программы, которые приобрели слишком ярко выраженную коммерческую направленность, учитывая, что это направление постоянно преподносило скандалы и страдало от коррупции.

Но, принимая во внимание всплеск интереса к космическому туризму, Россия, возможно, пожалеет о таком шаге. В частности, на прошлой неделе директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал полёт Брэнсона «знаковым событием», отметив, однако, что речь всё же идёт о «суборбитальном полёте».