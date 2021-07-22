DT – британские ВВС возвращаются к тактике времён холодной войны из-за российской угрозы

Из-за угрозы, которую представляют собой российские крылатые ракеты, ВВС Великобритании готовятся возобновить учения времён холодной войны. Как пишет The Daily Telegraph, главный маршал авиации сэр Майк Уигстон заявил, что в нынешних реалиях британским пилотам необходимо заново осваивать навыки, которые они не отрабатывали на протяжении 30 лет.



Reuters

Военно-воздушные силы Великобритании готовятся возобновить учения времён холодной войны на фоне угрозы, которую представляют собой российские крылатые ракеты, о чём сообщил начальник штаба ВВС Соединённого Королевства. Как пишет The Daily Telegraph, главный маршал авиации сэр Майк Уигстон заявил, что он хочет, чтобы ВВС Великобритании заново освоили навыки, которые они не отрабатывали на протяжении 30 лет, и что планируется провести целую серию учений по отработке рассредоточения под названием «Нерушимая стойкость» (Exercise Agile Stance).

В ходе этих учений военные самолёты будут получать приказ о рассредоточении, то есть после взлётов с баз они должны будут осуществлять посадку на гражданских аэродромах и даже автомобильных трассах. Как объяснил Уигстон, если военные самолёты рассредоточены, противнику «сложнее» наводить ракеты на цель.

«Мы будем учиться рассредоточению», — отметил Уигстон, добавив, что, если «арсенал современных крылатых ракет, которыми хвастается Путин», будет перемещён в российский эксклав в Калининградской области, «мы окажемся в пределах досягаемости».

По словам Уигстона, «траектория» РФ за последние 15 лет заставляет военное руководство проявлять изобретательность перед лицом растущей угрозы.

«Я не заинтересован в том, чтобы вновь укладывать аэродромное покрытие в Линкольншире, — заявил он. — И нам будет очень сложно держать вооружённые самолеты на гражданских аэродромах. Но если вместо того, чтобы находиться всего на двух базах, все мои «Тайфуны» будут рассредоточены по 12 базам, они станут более сложной целью».

«Нам следует рассматривать текущую ситуацию как национальный вызов, нам необходимо обратить внимание на обилие взлётно-посадочных площадок, которые есть в Соединённом Королевстве.Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях», — добавил военный.

Решение относительно перечня гражданских аэродромов пока не принято, но такие крупные аэропорты, как Хитроу и Глазго, вряд ли будут рассматриваться. Гораздо более подходящими площадками будут некрупные аэродромы вроде Тиссайда, Саутенда и Ливерпуля.

По словам Уигстона, практика посадки самолётов на автомобильные трассы, как это было с истребителями «Ягуар» в период холодной войны, тоже рассматривается в качестве возможного варианта.

Уигстон отметил, что причиной принятия таких мер стали новые российские системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также готовность РФ применять силу.

«Они убивали людей на улицах Великобритании и аннексировали часть территорий Европы. У них есть средства для того, чтобы нам угрожать. Мы беспокоимся по поводу них. В худшем случае всё то, что нам дорого — в частности национальная инфраструктура, — окажется в радиусе досягаемости российских ракет», — заявил Майк Уигстон.

По его словам, переброска Россией современного вида вооружений, такого как крылатые ракеты последнего поколения, на территорию Калининградской области была бы «шагом наверх по лестнице эскалации».

«Россия обладает очень изощрёнными системами противовоздушной обороны. Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим был фактор мощи в воздухе. Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы действовали под американским зонтом. У нас не было нужды инвестировать в это. Теперь подход меняется», — подытожил начальник штаба ВВС Великобритании.