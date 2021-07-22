Le Figaro – карантин или пандемия — учёные выяснили, что хуже

Во время карантина и других жёстких мер, которые принимались в разных странах, люди задавались вопросом, не приносят ли они большего вреда, чем сам COVID-19. Поэтому учёные решили провести анализ и сверить данные из 94 стран мира, чтобы оценить связь жёстких карантинных мер и смертности в эпоху пандемии, пишет Le Figaro.



Reuters

Во время карантина многие задавались вопросом, не приносят ли ограничительные меры большего ущерба, чем сама болезнь? Так что учёные решили разобраться в этом вопросе, пишет Le Figaro.

Исследователи проанализировали влияние правительственных ограничений на уровень смертности, привычную работу служб здравоохранения, уровень самоубийств и состояние психического здоровья. Данные поступали из 94 стран.

В итоге аналитики сделали вывод, что нигде не было отмечено одновременно и высокой смертности, и жёстких мер по карантину, и при этом низкого числа случаев COVID-19. Это нужно, чтобы сделать вывод, что высокая смертность была вызвана именно карантином. Например, в Австралии или Новой Зеландии были значительные ограничения, но не было высокой смертности. В Бразилии, Швеции и России, по их словам, наоборот, ограничения были небольшими, но смертность высокая.

По словам авторов исследования, карантин способен даже сократить смертность по сравнению с прошлыми годами, поскольку меньше распространяются обычные болезни вроде гриппа и уменьшается число ДТП. Но также они установили связь между ограничениями властей и сокращением обычных визитов к врачам. Это может быть вызвано как нехваткой врачей, так и опасениями людей, что в поликлиниках можно заразиться коронавирусом.

Авторы статьи признают, что в целом пандемия сказалась на психическом здоровье людей, но число суицидов не увеличилось. А там, где самоубийств стало больше, как, например, в Японии, это связано не с карантином, а с безработицей, и произошло это уже после возвращения к нормальной жизни.

Пандемия сказалась и на международных программах здравоохранения. Фонды, предназначенные для борьбы с ВИЧ и туберкулёзом, были частично перенаправлены на коронавирус. Но оценить данный аспект довольно сложно.

Авторы исследования согласны, что карантин оказал негативное воздействие на людей, но они пришли к выводу, что вмешательство государства способствовало сокращению смертей от COVID-19 и что карантин не может быть хуже, чем ущерб от пандемии, как минимум в краткосрочной перспективе, пишет Le Figaro.