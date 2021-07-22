В соцсетях ГБУ “Ритуал” показали ролик об этапах кремации
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Цикл кремации занимает менее полутора часов. На первом этапе происходит церемония прощания, после чего гроб с телом попадает в транзитную зону, и уже оттуда в кремационную печь.
Температура в печах достигает 1,5 тысячи градусов, но и этого не достаточно для получения праха. Из печи останки помещают в специальную емкость, магнитом собирают из них металлические предметы, а затем подвергают процессу кремлуяции. В кремуляторе останки измельчают и только потом собирают в капсулу, помещают в урну для праха и передают лицу, ответственному за захоронение.
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