 

В соцсетях ГБУ “Ритуал” показали ролик об этапах кремации

22.07.2021, 15:26, Разное
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Цикл кремации занимает менее полутора часов. На первом этапе происходит церемония прощания, после чего гроб с телом попадает в транзитную зону, и уже оттуда в кремационную печь.

Температура в печах достигает 1,5 тысячи градусов, но и этого не достаточно для получения праха. Из печи останки помещают в специальную емкость, магнитом собирают из них металлические предметы, а затем подвергают процессу кремлуяции. В кремуляторе останки измельчают и только потом собирают в капсулу, помещают в урну для праха и передают лицу, ответственному за захоронение.

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Публикация от ГБУ «Ритуал» города Москвы (@gbu_ritualofficial)



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