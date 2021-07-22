Мнение: «Сторонитесь Вакцинированных. Они в 5,61 раза заразнее невакцинированных.»

Здравствуйте

В этом тексте будет доказано, что вакцинированные заболевают чаще невакцинированных в 5,61 раза.

Значит, вероятность заразиться коронавирусом от вакцинированного человека в 5,61 раза больше, чем от невакцинированного.

Свежие новые доказательства. Исключительно из официальных данных и заявлений высшего эшелона власти.

По мнению Министра Здравоохранения России вакцинированные заболевают в 5,61 раза чаще невакцинированных.

По мнению Президента России вакцинированные заболевают еще в 4 раза чаще, чем думает Министр Здравоохранения.

https://www.inpearls.ru/png/1514428.png

!!!!!!!! СТОРОНИТЕСЬ ВАКЦИНИРОВАННЫХ !!!!!!!!

Доказательства: (кому не интересны расчеты, читайте, пожалуйста, только пункты 1, 6, 7 и первый постскриптум) :

1) Официальная статистика по ежедневной заболеваемости среди вакцинированных под семью замками, поэтому приходится обращаться к редким заявлениям официальных лиц на эту тему.

06 июня 2021 года Министр здравоохранения России сообщил что среди вакцинированных заболевает менее 0,8%

Статья от 06 июня 2021 года «Мурашко назвал процент заболевших COVID-19 после вакцинации» https://www.rbc.ru/society/06/06/2021/60bc11819a79478beb5ac298

14 июля 2021 года Министр здравоохранения России радостно сообщает, что среди вакцинированных заболевает менее 2,5%

Статья от 14 июля 2021 года «Мурашко назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации россиян» https://www.rbc.ru/society/14/07/2021/60eeeaf39a794743fc658a6e

Динамика действия вакцины на лицо.

За 38 дней подъем заболеваемости среди вакцинированных с 0,8 до 2,5%.

Значит за 38 дней заболело 1,7% вакцинированных.

Вдумайтесь, без всяких расчетов:

– за полтора года (18 месяцев) пандемии в России всего заболело примерно 4% населения;

– всего за 38 дней (1 месяц с небольшим) заболело 1,7% от провакцинированных.

2) Посчитаем точнее:

За это время и вакцинированных и невакцинированных заболело 25 000 * 38 * 100% / 146 240 000 человек = 0,64962% человек (Даже считая по верхней планке заболеваемости в России примерно 25 000 человек в день в России), где 146 240 000 человек – население России

Значит невакцинированных заболело еще меньше чем 0,64962% (поскольку в этом числе есть и вакцинированные тоже).

Уже при этих приблизительных расчетах число 0,64962% в 2,6 раз меньше заболеваемости в 1,7% среди вакцинированных.

https://yandex.ru/maps/covid19?ll=97.348773%2C62.360737&z=3

3) А если считать не по верхней планке (а по усредненному значению за это время ((9 163 плюс 23 827) делить на 2 равно 16 495), где 9 163 – заболеваемость на 6 июня, а 23 827 – заболеваемость на 14 июля, то получается более точная величина:

16 495 * 38 * 100% / 146 240 000 человек = 0,42862%

Значит невакцинированных заболело еще меньше чем 0,42862%

Специально для тех педантов, кто скажет, что рост идет не по прямой, а по кривой, поэтому брать среднее арифметическое не совсем точно, в постскриптуме дан расчет исходя из данных за каждый день. Получается 0,49455 % (723 233 человека за 38 дней)

4) Но ведь в этих 0,49455 % есть и вакцинированные и невакцинированные.

Посчитаем среди них количество невакцинированных.

Смотрим данные по вакцинации на 16.07.21:

«31 617 982 чел. (21.63% от населения, 45.82% от плана**) – привито хотя бы одним компонентом вакцины

20 403 139 чел. (13.96% от населения, 29.57% от плана**) – полностью привито

52 021 121 шт. – всего прививок сделано»

https://gogov.ru/articles/covid-v-stats

Приводим данные к 14 июля. С этого же сайта https://gogov.ru/articles/covid-v-stats берем данные за 2 дня (разница между 14 и 16 июля) полностью привитых 198 045 и 179 793 человек.

Значит на 14 июля привито было 20 025 301 (20 403 139 минус 198 045 минус 179 793) человек.

Мы выяснили (из слов Мурашко), что за эти 38 дней заболело 1,7% вакцинированных (2,5% минус 0,8%).

1,7% от 20 025 301 это 340 430 человек

Значит из 723 233 заболевших человек за 38 дней было 340 430 вакцинированных и 382 803 невакцинированных

5) Невакцинированное население России на 14 июля составляло 146 240 000 минус 20 025 301 равно 126 214 699 человек.

Значит за 38 дней из 126 214 699 невакцинированных заболело 382 803 человека, что составляет 0,30330 % от невакцинированных

Значит за 38 дней из 20 025 301 вакцинированных заболело 340 430 человек, что составляет 1,7% (та самая величина 2,5%-0,8% = 1,7% о которой говорил Мурашко) от вакцинированных

1,7% в 5,61 раза больше чем 0,30330%

6) Значит вакцинированные заболевают в 5,61 раза чаще невакцинированных

А если за основу взять не слова Мурашко (2,5%), а слова Путина (10%), произнесенные им в эфире ответов на вопросы к Президенту, то получается совсем странная картина.

«Ранее президент России Владимир Путин оценивал долю заболевших после вакцинации от COVID-19 в 10%» https://www.rbc.ru/society/14/07/2021/60eeeaf39a794743fc658a6e

А чего им еще говорить, если это правда и реальные данные.

А на вакцинацию всех бросают как пушечное мясо, чтобы быстрее переболело 60% населения и страна вышла из кризиса, получив коллективный иммунитет.

ПЕРЕБОЛЕЛО, а НЕ ПРИВИЛОСЬ.

7) Появляется ощущение, что и в Российском и мировом обществе происходит отсев людей по критерию: Человек Разумный

Разумный не тот, который тупо верит науке и тому, что ему говорят по телевизору. (При этом таких людей и среди ученых предостаточно)

Разумный тот, кто способен иметь собственное мнение, основанное на собственных выводах.

Разумный тот, кто способен изменить уклад своей жизни, подстроив его под дисциплину (минимальное общение, непосещение публичных заведений, использование всех средств индивидуальной защиты при необходимости выйти из дома).

!!!!!!!! СТОРОНИТЕСЬ ВАКЦИНИРОВАННЫХ !!!!!!!!

(Кстати, Вакцинированные, тоже сторонитесь других Вакцинированных, вместо того, чтобы с радостью бежать в открытые только для Вакцинированных места, по сути самые большие рассадники коронавируса.)

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Слова о том, что вакцинированные болеют не такими серьезными формами коронавируса (даже если в это верить) ни в коем случае не делают их менее заразными для окружающих.

Ну а том, что это неправда, и количество среднетяжелых форм примерно 20-24% и для вакцинированных и для невакцинированных в Статье ««Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ»

P.P.S. Ниже представлен усредненный расчет заболеваемости с 06 июня по 14 июля 2021 года, исходя из данных за каждый из 39 дней (38 промежутков между днями). Данные взяты из https://yandex.ru/maps/covid19?ll=97.348773%2C62.360737&z=3

Количество заболевших коронавирусом в России в конкретный день

9 163 (от 06 июня)

9 429

9 977

10 407

11 699 (от 10 июня)

12 505

13 510

14 723

13 721

14 185 (от 15 июня)

13 397

14 057

17 262

17 906

17 611 (от 20 июня)

17 378

16 715

17 594

20 182

20 393 (от 25 июня)

21 665

20 538

21 650

20 616

21 042 (от 30 июня)

23 543

23 218

24 439

25 142

24 353 (от 05 июля)

23 378

23 962

24 818

25 766

25 082 (от 10 июля)

25 033

25 140

24 702

23 827 (от 14 июля)

Итого 739 728 человек за 39 дней

Приведем статистику к интервалу 38 дней, взяв для первого и последнего дней интервала данные за половину дня.

Итого 723 233 человек за 38 дней

Значит за это время (38 дней) и вакцинированных и невакцинированных заболело 723 233 * 100% / 146 240 000 человек = 0,49455% от населения

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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