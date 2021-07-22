На фасадах Рыбинска создают муралы на тему 950-летия города
 

На фасадах Рыбинска создают муралы на тему 950-летия города

22.07.2021, 15:17, Новости
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Первое изображение с бурлаками уже украсило стену «Северного водоканала».

Сейчас ярославский художник Григорий Сидяков трудится над созданием второго. 10-метровая картина с Екатериной II совсем скоро появится на доме № 1 по улице Ломоносова.

К 950-летнему юбилею Рыбинск украсят сразу четыре мурала — монументальных настенных изображения. Первое, с бурлаками, уже появилось на «Северном водоканале». А через дорогу художник Григорий Сидяков создаёт второе. Картина с изображением Екатерины II 10 метров в высоту и 10 в ширину пишется на здании по улице Ломоносова. Григорий Сидяков — известный в Ярославле и далеко за её пределами стрит-арт художник. В областной столице его настенные картины украшают не один десяток зданий. В нашем городе мастер работает впервые.

— График у меня плотный, заказы расписаны на месяц вперед. Но, когда мне предложили поработать в Рыбинске, я не смог отказаться. Проект очень интересный. Почётно сделать такому красивому городу и его жителям подарок на 950-летие, который будет долго радовать рыбинцев и гостей, — говорит художник Григорий Сидяков.

Над созданием картины с изображением Екатерины Великой художник будет трудиться до пятницы. Следующей работой станет медведь-хоккеист на стене Дворца спорта «Полёт». Завершит проект портрет купца Михаила Журавлёва на здании в одноимённом саду. Его художник выполнит в черно-белом цвете.

Инициатором создания муралов на городских зданиях выступил департамент архитектуры и градостроительства.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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