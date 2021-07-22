Малюська о жалобе РФ против Украины: Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении

“Судя по пресс-релизу генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении – в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь – у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения – неминуемое поражение”, – написал Малюска.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1477121689335215&id=100011121947008

В свою очередь замминистра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина назвал жалобу “блестящей победой Российской юридической мысли над здравым смыслом”.

Он подчеркнул, что в сообщении генпрокуратуры РФ нет ссылок на статьи Конвенции или протоколов, которые, по мнению РФ, нарушила Украина.

“И я не уверен, что сам, без подсказки от опытных работников прокуратуры РФ, могу угадать, чьи и какие именно конвенционные права были нарушены блокированием Северо-Крымского канала или “выталкиванием русского языка из общественной сферы”, “нападениями на дипломатические представительства” или “отказом в правовой помощи следственным органам” (на всякий случай: ни дипломатические представительства, ни следственные органы не имеют прав, предусмотренных Конвенцией)”, – отметил Лищина.

Отдельно, по словам Лищины, вызывает вопрос, каким образом РФ собирается объяснять выполнение формальных требований, в частности, шестимесячного срока подачи заявления, например, по жалобам относительно МН17 или событий на Майдане и в Доме Профсоюзов в Одессе, которые состоялись в 2014 году. Он отметил, что Россия по жалобам, поданным Украиной, многократно настаивала на выполнении этого требования.

Кроме того, он добавил, что вызывает вопросы “фальстарт в публикации информации о новом заявлении” – на сайте ЕСПЧ информации о новом межгосударственном заявлении пока нет, но генпрокуратура РФ уже отчиталась о его подаче.

https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10159397650510498

Контекст:

22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. Жалоба касается “гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми” в ходе событий Майдана и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 “Малайзийских авиалиний”, блокировании подачи пресной воды в Крым, “практике подавления свободы слова”, “дискриминации русскоговорящего населения” и других, с точки зрения России, нарушениях.

За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб, девять из них – против РФ. Пять жалоб против России подала Украина (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами), еще четыре – Грузия. Россия до сих пор межгосударственных жалоб в ЕСПЧ не подавала.

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