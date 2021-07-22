 

В Киеве судья на авто совершила ДТП. Она врезалась в дерево и едва не сбила пешеходов

22.07.2021, 14:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Прошлой ночью в Киеве на Оболони судья совершила ДТП. Чудом никто не пострадал. Судья Колегаева на Audi, записанном на маму, вылетела с дороги […] Некоторые СМИ пишут, что Колегаева могла находиться в нетрезвом состоянии”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/antac.ua/videos/258860542288851/

Судья известна тем, что во время Майдана принимала решение против активистов, одного из них она посадила на 30 дней в СИЗО. Она пыталась это скрыть в своей декларации добропорядочности судьи, отметили в организации.

“Еще стоит “поблагодарить” Высший совет правосудия за то, что отмазывал Колегаеву от ответственности. Сейчас судья зарабатывает 1,2 млн грн в год, гоняет на незадекларированном авто и едва не сбила пешеходов. Потому что чувствует полную безнаказанность”, – добавили в центре.

Сообщество “Київ Оперативний” в Facebooк проинформировало, что cудья поехала с патрульным сдавать анализы.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1301710543558362

dtp.kiev.ua пишет, что авария произошла на улице Приречной, 27. 

“На месте собралось большое количество местных жителей, не отпускают водителя. Возникают потасовки, на месте уже четыре патруля полиции”, – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/143764361201196/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Бренд Renault представил обновленный минивэн Trafic

17.05 / Смартфоны Huawei P50 будут выпускать исключительно с китайскими экранами

16.01 / Умер глава группы Ротшильдов, миллиардер Бенджамин де Ротшильд

09.06 / Социолог Головаха: Зеленский оказался хорошим популистом

15.10 / Клычков назвал главные цели на посту губернатора Орловской области

11.02 / Минздрав обвинил “Медицинские закупки Украины” в срыве закупок почти на миллиард гривен

10.10 / В России зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

08.06 / Авдеев: Изменение системы регулирования градостроительной деятельности как приговор городам Украины

11.09 / Падение ВВП Украины замедлилось до 6,2% – Минэкономики

15.10 / Роспотребнадзор призвал перейти на безналичные платежи из-за COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика