Ясновидящая увидела знак смерти на старом фото Жанны Фриске

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22.07.2021, 14:38, Разное
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Известная певица Жанна Фриске умерла в 2015 году в результате онкологии. Ясновидящая Анна Гехман пояснила о фотографии исполнительницы, предсказывающей беду.
Снимки, сделанные по стечению обстоятельств не в лучших местах, способны оказывать отрицательное действие на будущее человека. Медиум обозначила, что люди, сами того не желая, становятся героями историй, которым когда-либо самостоятельно положили начало.

«Рассматривая свои фото, можно случайно обнаружить на заднем фоне странные вещи: скорую помощь, крест, каких-то людей, цифры на здании — все это знаки для нас. И они повсюду», — объяснила она.

Исполнительница хита «Ла-ла-ла» и “Я была” скончалась летом 2015 года от затяжной болезни. О своем неизлечимом недуге знаменитость пояснила поклонникам в 2014 году. Докторами был поставлен диагноз “опухоль головного мозга”. К несчастью, никакие лечебные процедуры не смогли изменить динамику течения заболевания на положительную. Погребение исполнительницы происходило на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

Но, по словам экстрасенса, знаком, предвещающим скорую смерть, послужил снимок артистки, сделанный еще при жизни. В кадре артистка стоит на крыше. На ней длинное красочное платье. Однако на заднем фоне четко видно высокое черное здание, напоминающее могильную плиту, а рядом – крест и цветы.

«Подобным примером может стать фото всеми любимой Жанны Фриске, так рано ушедшей. На одной из фотографий очень четко прорисовывается могильный крест и мраморный памятник. Так вселенная посылает нам знаки, предупреждает нас о грядущих событиях. И таких знаков, на самом деле, очень много вокруг. Нужно лишь уметь их читать», — добавила медиум.

Не так давно родная сестра умершей артистки Жанны Фриске напугала публику странным снимком на популярной платформе Instagram, отмечает интернет-издание “Нью-Информ”.



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