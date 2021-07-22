Плохая слышимость в шумной обстановке может быть ранним признаком деменции

Ученые, которые представляют Оксфордский университет, опубликовали исследование, касающееся раннего признака деменции. Выяснилось, что повышенный риск данного заболевания связан с плохой слышимостью в шумной обстановке.

К эксперименту исследователи привлекли 82 тысяч испытуемых, которые были старше 60 лет. Добровольцам воспроизводили белый шум и просили их определить, какие произносятся числа. За испытуемыми наблюдали более 10 лет, в течение которых были зафиксированы свыше 11 тысяч случаев слабоумия. Оказалось, что те люди, которые плохо слышали из-за белого шума, столкнулись с повышенным риском развития деменции.

По словам ученых, шумная социальная среда приводит к тому, что сложно сосредоточить внимание на говорящем человеке и отфильтровать посторонние голоса. Сложность понимания речи, которую называют «эффектом коктейльной вечеринки», часто является признаком развития слабоумия. Кроме этого, снижение слуха у людей среднего возраста исследователи связывают с риском болезни Альцгеймера. Поэтому они хотят выяснить, поможет ли незамедлительное лечение слуха предотвратить проблемы со здоровьем в более позднем возрасте.

Источник: ufacitynews.ru