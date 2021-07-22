Александр Домогаров высказался о блогерах и современной молодежи

На полуостров Крым прибыл Александр Домогаров, который привез на фестиваль «Алые паруса Артека» картину «Пальма». Во время интервью актер высказался по поводу современной молодежи и популярных блогеров.

Александр Домогаров заявил, что интересы у подростков сейчас совершенно другие. Они равняются на блогеров, которые показывают в соцсетях свою беззаботную жизнь и легкий заработок. По мнению артиста, только треть детей стремится к чему-то и планирует постичь серьезную профессию. Остальные «считают богом Даню Милохина». Когда он общался на фестивале с детьми, то они спросили у артиста о наличии YouTube-канала. По их словам, тот, кто имеет больше подписчиков, самый богатый человек. Бороться с этим бессмысленно, считает Александр Домогаров. Он заявил, что ему нужно признать себя «старпером» и смириться с ситуацией.

Актер вспомнил свои детские годы, проведенные в лагере «Орленок». Для него тогда легендарный «Артек» был чем-то недосягаемым. Сначала он плакал и просился домой, но потом втянулся и даже остался на вторую смену.