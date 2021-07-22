 

NYT – «есть вероятность полного захвата власти талибами» — в Пентагоне высказались о ситуации в Афганистане

22.07.2021, 14:36, Новости дня
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В Пентагоне заявили, что допускают возможность «всех сценариев» в Афганистане, в том числе полного захвата «Талибаном» власти в стране, передаёт The New York Times. При этом ответственность за будущее республики глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли возложил на афганский народ и правительство, а не на администрацию главы Белого дома Джо Байдена.


Reuters

Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что движение «Талибан»* стратегически превосходит афганскую армию, которая отдаёт окружные центры, чтобы сосредоточиться на защите жителей больших городов, в том числе Кабула, пишет The New York Times.

Выступая в среду на брифинге для журналистов, Милли дал весьма «мрачную оценку» ситуации с безопасностью в Афганистане, отметив, что Пентагон рассматривает возможность всех сценариев, в том числе полного захвата страны талибами.

«Есть вероятность полного захвата власти талибами. Возможны и любые другие сценарии», — предупредил генерал, добавив, что это «ещё не конец игры».

По данным американского военного ведомства, за последние месяцы боевикам движения удалось взять под контроль половину окружных центров в Афганистане — более 210 из примерно 420 районов. Кроме того, талибы оказывают давление на половину из 34 крупнейших городов страны и стремятся изолировать места с наибольшей численностью населения, в том числе Кабул.

Милли отметил, что в Пентагоне допускают, что в настоящий момент талибы выигрывают, отметив, что «стратегический импульс», похоже, на их стороне. При этом движение «провозглашает, что их победа неизбежна».

Тем не менее Милли постарался заверить афганское правительство в том, что США продолжат оказывать гуманитарную помощь и помощь в обеспечении безопасности, несмотря на вывод войск. Впрочем, ответственность за судьбу страны генерал возложил не на администрацию президента Джо Байдена, а на афганский народ и правительство. По словам Милли, сейчас им придётся столкнуться «с испытанием силы воли и лидерства».

Как напоминает The New York Times, в Афганистане осталось примерно 650 американских военнослужащих, которым поручено охранять посольство США и аэропорт в Кабуле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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