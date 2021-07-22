Московский суд оштрафовал Facebook на миллионы рублей

Американская компаний признана виновной в нарушении статьи 13.41, часть 2 КоАП РФ. “Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей”, – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

Претензии к компании возникают уже не первый раз. В мае суд признал ее виновной по восьми протоколам и назначил штраф в 26 миллионов рублей, в июне – еще 17 миллионов.

Также сообщается о рассмотрении трех аналогичных протоколов в отношении мессенджера Telegram и двух – в отношении соцсети Twitter.

Весной Роскомнадзор заявил о планах наложить штрафы на крупные интернет-площадки за неудаление призывов к подросткам выходить на незаконные акции. На IT-компании наложено несколько десятков миллионов рублей штрафов.

Ранее в Общественной палате анонсировали появление антирейтинга социальных сетей, нарушающих права российских пользователей и распространяющих запрещенный контент. Список представят в августе.

В ОП отмечают резкое увеличение числа фейков о коронавирусе и вакцинации и деструктивного контента в целом на иностранных интернет-площадках.