В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка

Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.

Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости».

Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что РФ благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что РФ готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он.

По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.

«Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.