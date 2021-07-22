 

В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка

22.07.2021, 14:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.

Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости».

Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что РФ благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что РФ готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он.

По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.

«Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Компания Lamborghini готовится к обновлению кроссовера Urus

06.09 / Многотысячная толпа протестующих в Минске начала расходиться

16.05 / Мурашко призвал россиян вакцинироваться

09.03 / Протестующие в Ереване заблокировали здание парламента и заявили о планах блокировки других госучреждений

18.04 / Власти Бразилии призвали своих граждан подождать с беременность из-за пандемии

14.09 / В Украину идут похолодание и ночные заморозки – Укргидрометцентр

14.10 / “Есть успехи”. В клинике “Шарите” прокомментировали состояние Кернеса

29.09 / Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

25.10 / Компания Jaguar Land Rover запускает новый цикл разработки кузовов

10.05 / Йоханссон объявила бойкот организаторам “Золотого глобуса”, обвинив членов оргкомитета в сексизме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика