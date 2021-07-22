 

76-летний Юрий Антонов после операции в австрийской клинике показал себя на инвалидной коляске. Видео

22.07.2021, 13:48, Новости дня
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На видео Антонов запечатлен сидящим в инвалидной коляске. Он передвигался по коридорам клиники с помощью персонала.

Комментируя на камеру пребывание в зарубежной клинике, российский певец заявил, что там “все очень круто и все просто замечательно”.

“Сейчас я нахожусь в Вене (Австрия) в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя”, – подписал он ролик.

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Публикация от Юрии * Антонов (@yuryantonov_official)

Контекст:

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте (Узбекская ССР на то время). Наиболее знаменитые песни в его исполнении – “От печали до радости”, “Не забывай”, “Гляжусь в тебя, как в зеркало”, “Мечта”, “Вот как бывает”.

В начале 2020 года певец перенес операцию на ноге и передвигался с помощью трости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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