Во Франции с 21 июля запретят посещать кинотеатры, музеи, ярмарки и массовые мероприятия без COVID-сертификатов

Сертификат о вакцинации требуется на посещение мероприятий, на которых присутствуют более 50 человек. Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет эту меру введут с 30 августа.

“Причина этого в том, что, поскольку вакцинация для этой возрастной группы началась только в июне, миллионы молодых людей были бы вынуждены выполнять повторные тесты во время всех летних занятий, начиная с 21 июля”, – говорится в сообщении.

Французская радиостанция RFI сообщила, что сертификат должен содержать информацию либо о полной вакцинации от коронавируса, либо о свежем негативном тесте на коронавирус, либо о перенесенном заболевании.

Без такого сертификата не пустят также на круиз на лайнере и в соборы, уточнила радиостанция.

Контекст:

Представитель французского правительства Габриэль Атталь 19 июля заявил, что Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса. Причиной резкого скачка случаев COVID-19 назвали распространение “индийского” штамма коронавируса.

По данным французского минздрава, в стране к 22 июля подтвердили более 5,9 млн случаев COVID-19.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением, в котором объявил об обязательной вакцинации против коронавируса для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью до 15 сентября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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