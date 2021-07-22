 

Что такое правильный сон и как его добиться

22.07.2021, 13:48, Новости дня
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Во время сна вырабатываются гормоны, происходит регенерация тканей, нормализуется обмен веществ. 

Недостаток сна приводит к потери концентрации внимания, ухудшению памяти, ослаблению иммунитета, развитию заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета, гормональным нарушениям. Чревата нехватка сна и ожирением, поскольку при недосыпе вырабатывается грелин – так называемый гормон голода.

Сон разделяется на фазы: медленную и быструю. Первая наступает сразу после засыпания. В этот период тело расслабляется, человек погружается в глубокий сон. Медленная фаза длится около 90 минут. Во второй фазе, которая продолжается 10–20 минут, повышается давление и температура тела, глазные яблоки совершают круговые движения под закрытыми веками. Именно в этой фазе человеку снятся сны.

Фото: depositphotos.com

В процессе сна медленная и быстрая фазы чередуются друг с другом, образовывая циклы. Полноценным считается сон, который длится около восьми часов и включает пять циклов, длящихся примерно по 100 минут. 

Чтобы добиться полноценного сна, важно соблюдение режима в целом. Вставать важно утром, а не спать до полудня. Тогда к вечеру организму понадобится перезарядка, и именно ее обеспечит сон.

Не нужно переедать на ночь. Это может вызвать тяжесть в желудке и физический дискомфорт, который не даст уснуть. Последний прием пищи должен следовать не позже, чем за полтора – два часа до сна.

Также не рекомендуется поздно вечером активно заниматься спортом. Это может вызвать скачок гормонов, повышение давление и ускорение сердцебиения, которые не способствуют отходу ко сну. 

Примерно за два часа до сна лучше снижать активность своей деятельности и не перегружать психику. Поэтому просмотр остросюжетный фильмов или эмоциональные беседы лучше отложить на потом.

Необходимо позаботиться о комфортном месте для сна. Лучше отдать предпочтение постели из натуральной ткани. Важно также спать на удобном матрасе, комфортном для позвоночника. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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