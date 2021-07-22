Известный футуролог разоблачил судьбоносное пророчество Ванги о COVID-19 на 2022 год

Авторитетный футуролог Данила Медведев разоблачил судьбоносные пророчества болгарской предсказательницы Ванги. Ее прогноз, сделанный относительно развития COVID-19 в 2022 году эксперт считает ошибочным.

Болгарская провидица Вангелия Гуштерова или Ванга известна далеко за пределами ее родины, до самой смерти она принимала сотни тысяч людей, предсказывая им судьбу. Были у слепой старушки, уверены многие эксперты, и прогнозы коронавирусной инфекции, охватившей мир сейчас. Так, уже в следующем году, если верить словам пророчицы, COVID-19 станет настолько привычным, что человечество свыкнется с ним, как с обычным сезонным насморком.

Однако с такой точкой зрения в корне не согласен российский футуролог Данила Медведев. В первую очередь, он сомневается, говорила ли умершая 25 лет назад пророчица именно про коронавирус. Кроме того, высказывания Ванги всегда были неоднозначными, так, даже если речь шла о COVID-19, то не ясно, привычным для человека он станет из-за того, что все переболеют, или благодаря повсеместной распространенности вакцины. Саму Вангу, как и Нострадамуса, а также прочих подобных феноменальных особ Медведев считает не более, чем «раскрученным брендом».

Футуролог призвал вспомнить, что сейчас существует множество заболеваний кроме коронавируса, не менее опасных для людей. Так, Китай недавно полностью победил малярию, всего 50 лет назад заражавшую десятки миллионов в стране. Кроме того, медицина все чаще заявляет о более широком распространении психических заболеваний, которые также могут стать привычными для цивилизации. Такого рода недуги избавятся от ментальной стигматизации в обществе, в таком случае и отношение к ним резко поменяется. Любые предсказания, уверен Медведев, являются всего лишь вопросом трактовки.

Источник: inforeactor.ru