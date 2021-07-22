Неубиваемый Ulefone Power Armor 13 с 13 200 мА•ч, NFC, IP69K и квадрокамерой выйдет 26 июля

Выпуск нового неубиваемого смартфона по стандарту IP69K готовит китайский бренд Ulefone. Power Armor 13, который представят 26 июля, оснащен квадрокамерой, NFC и рекордным аккумулятором на 13 200 мА•ч.

Смартфоны компании Ulefone приобретают все большую популярность за счет технической оснащенности и доступной стоимости. Последняя новинка бренда Ulefone Power Armor 13 представляет собой суперзащищенный аппарат с огромной батареей. Официальный выход девайса запланирован на 26 июля, причем первый тираж устройства будет ограниченным. В первую очередь, гаджет от своих конкурентов отличается огромной батареей, дающей ему большую автономность. Энергию аккумулятора на 13 200 мА•ч можно пополнить быстрой зарядкой мощностью 33 Ватт или беспроводной зарядкой на 15 Ватт. Также смартфон поддерживает обратную 5-ваттную беспроводную зарядку.

6,81-дюймовый экран получил разрешение FullHD+ и высокую частоту обновления изображений. Продуктивность Ulefone Power Armor 13 обеспечивается благодаря однокристальной мобильной платформе MediaTek Helio G95, дополненной 8-гигабайтным чипом оперативной памяти. Контент любого рода можно хранить на флэш-накопителе вместительностью 256 гигабайт. Соответствие степени защиты IP69K и американского военного стандарта MIL-STD-810G позволяет аппарату выдерживать погружение в воду и даже мойку при высоких температурах, давление, царапины, удары и падения с 1.5 метра на твердую поверхность.

Блок основной камеры в аппарате четвертной, с парой 2-мегапиксельных датчиков, одним на 8 миллионов точек и главным на 48 мегапикселей. Видео-съемку можно вести в 4K-формате. Кроме того, в Ulefone Power Armor 13 есть безгарнитурный FM-приёмником и модуль бесконтактных коммуникаций и платежей NFC. «С коробки» в аппарате установлено одиннадцатое поколение операционной системы Android. После первой партии смартфонов, представленной 26 июля, основные продажи следует ожидать начиная с 10 августа.

Источник: astera.ru