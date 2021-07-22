 

«Собчак обогнала Дудя»: Богомолов считает жену главным интервьюером страны

22.07.2021, 13:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Константин Богомолов считает, что его супруге удалось построить весьма успешный медиабизнес. По словам режиссера, Ксения Собчак по количеству аудитории и успешности уже обогнала Дудя.
Журналистку Константин Богомолом назвал «главным интервьюером страны». Муж убежден, что Ксения Собчак является «отражателем и поставщиком событий». По его мнению, телеведущая блестяще работает и с ней никто не сравнится.

Константин Богомолов признался в интервью, что у него с супругой слишком разные характеры. Он привык все просчитывать, а Ксения Собчак отличается спонтанностью в принятии решений. Ей достаточно сложно быть расчетливой, так как мешает излишняя эмоциональность. Однако в бизнесе журналистка все четко рассчитывает и «думает наперед». В жизни, наоборот, своей реакцией на какие-то события может навлечь опасность.

Пара официально оформила свои отношения почти два года назад. Константин Богомолов и Ксения Собчак признавались, что мечтают об общем ребенке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Анджелина Джоли высказалась о равноправии: “Почему так много женщин до сих пор не осознают собственную значимость?”

03.03 / Скандалы: «Пробив» засчитан

09.01 / Мнение: Как-то очень всё нелепо

11.10 / Мнение: Приказ коменданта Бишкека.

25.01 / Мнение: Посольство США в России о цензуре в соц.сетях

25.05 / Скандалы: Дело киллера застряло в Вене

17.12 / Фадеев почувствовал себя дураком после просмотра российского телевидения

07.06 / Германия: шпионская деятельность России становится всё более жесткой

06.07 / Мнение: О главном страхе Владимира Путина

06.07 / Угнанная Lamborghini, экспонировавшаяся на Иннопроме, возвращена дагестанскому владельцу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика