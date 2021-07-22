«Собчак обогнала Дудя»: Богомолов считает жену главным интервьюером страны

Константин Богомолов считает, что его супруге удалось построить весьма успешный медиабизнес. По словам режиссера, Ксения Собчак по количеству аудитории и успешности уже обогнала Дудя.

Журналистку Константин Богомолом назвал «главным интервьюером страны». Муж убежден, что Ксения Собчак является «отражателем и поставщиком событий». По его мнению, телеведущая блестяще работает и с ней никто не сравнится.

Константин Богомолов признался в интервью, что у него с супругой слишком разные характеры. Он привык все просчитывать, а Ксения Собчак отличается спонтанностью в принятии решений. Ей достаточно сложно быть расчетливой, так как мешает излишняя эмоциональность. Однако в бизнесе журналистка все четко рассчитывает и «думает наперед». В жизни, наоборот, своей реакцией на какие-то события может навлечь опасность.

Пара официально оформила свои отношения почти два года назад. Константин Богомолов и Ксения Собчак признавались, что мечтают об общем ребенке.