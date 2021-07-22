 

Володин о жалобе России по правам человека на Украине: Момент истины для ЕСПЧ

22.07.2021, 13:38, Разное
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Россия 22 июля впервые подала жалобу в ЕСПЧ и обвинила украинские власти в нарушении Конвенции о защите прав человека. В документе упомянуты события, произошедшие после государственного переворота в феврале 2014 года.

В списке 10 пунктов: гибель людей во время Евромайдана, пожара в одесском Доме профсоюзов и в ходе военных действий в Донбассе, подавление свободы слова, дискриминация русскоговорящих, блокирование Северо-Крымского канала и другие нарушения, перечислил Володин.

Спикер ГД напомнил, что данные вопросы звучали ранее, но юридически сформулированы впервые. Факты нарушений подкреплены ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека.

Обращение призвано привлечь внимание к грубым и систематическим нарушениям со стороны украинских властей, подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, такой шаг должен защитить интересы и украинцев, и россиян, страдающих от произвола официального Киева.

Володин выразил уверенность, что с учетом изложенных фактов ЕСПЧ обязан дать правовую оценку действиям властей Украины. Однако из-за политизированности суда “ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно”, считает политик.

“Но для ЕСПЧ — это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании”, — заключил Володин.

Ранее председатель Госдумы прокомментировал статью президента России Владимира Путина “Об историческом единстве русских и украинцев”.



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