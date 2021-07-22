 

Песков ответил на вопрос о представителе Путина на Олимпиаде

22.07.2021, 13:20, Новости дня
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Представителя президента Владимира Путина не будет на открытии Олимпиады в Токио 23 июля, поскольку из-за пандемии коронавируса введен особый режим проведения Игр, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президента никто не будет представлять», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли кто-то представлять Путина на открытии Олимпиады. При этом пресс-секретарь президента затруднился сказать, будет ли кто-то из официальных лиц представлять Россию на открытии соревнований. Он посоветовал уточнить эти детали в Олимпийском комитете.

«Этот год все-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады», – указал представитель Кремля, говоря о возможности присутствия Путина на церемонии открытия Олимпиады. По словам Пескова, этот особенный режим не смутил президента. «Это та данность, в которой нам приходится работать», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее президент США Джо Байден назначил жену главой делегации на церемонии открытия Олимпиады.



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