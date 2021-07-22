Посол РФ опроверг использование Москвой энергоносителей в качестве «оружия»

Россия никогда не использовала энергоносители в качестве «оружия» и инструмента давления, стилистика соглашения между ФРГ и США по «Северному потоку – 2» неприемлема, сообщил посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Нечаев заявил, что в посольстве «крайне удивлены содержанием и тональностью опубликованного 21 июля «Совместного заявления США и ФРГ о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целей». Он указал, что «документ наполнен одиозными пассажами об «агрессии и деструктивной деятельности» России», передает ТАСС.

«Россия никогда не использовала энергоносители в качестве «оружия» и инструмента давления», – подчеркнул посол.

Нечаев указал, что такую стилистику международного общения «полагаем неприемлемой».

«Россия – не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы, принимать за нее решения или надменно возлагать на нее обязанности. Мы способны определять свою политику, в том числе энергетическую, суверенно, без вмешательства извне, основываясь на собственных интересах и опыте многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами», – подчеркнул он.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с Вашингтоном по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.

Кроме того, Берлин взял на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если Москва будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

Между тем Украина попросила США продолжить борьбу с «Северным потоком – 2». Также Нафтогаз попросил принять Украину в НАТО из-за «Северного потока – 2». Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что договоренности США и Германии по «Северному потоку – 2» свидетельствуют о том, что Киев потерял свою субъектность, он вне игры.