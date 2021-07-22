 

Песков отверг проблемы с открытостью данных по пандемии в России

22.07.2021, 13:20, Новости дня
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Кремль не видит причин для беспокойства по поводу открытости данных, связанных с распространением коронавируса в России, все сведения публикуются в полной мере, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не беспокоит. Мы считаем, что данные в полной мере публикуются», – сказал он в ответ на вопрос, не волнует ли Кремль ситуация с открытостью данных по коронавирусу в стране.

Песков добавил, что правительство обладает всеми необходимыми сведениями для дальнейшей борьбы с коронавирусом и продолжения ускоренной вакцинации от этой инфекции, передает ТАСС.

Кроме того, Песков заверил, что у Кремля нет позиции по предложению наказывать за призывы к отказу от вакцинации. При этом, по его словам, РФ выступает за унификацию подходов к вакцинам в глобальном масштабе.

«Президент в целом является сторонником унификации подходов (к вакцинам в мировом масштабе). Потому что сейчас, как он сказал вчера, все действуют по своим собственным трекам, это вовсе не ведет к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому да, мы сторонники диалога и сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе», – сказал Песков.

Накануне Песков также отверг сообщения о сокрытии информации о заболеваемости COVID-19 в России.



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