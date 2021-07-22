Китай отклонил план ВОЗ по возобновлению расследования происхождения SARS-CoV-2



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В ходе второго этапа расследования эксперты ВОЗ планируют провести тщательную проверку рынков и лабораторий в Ухане, передает Reuters. Организация призвала органы власти Китая оказать полное содействие и предоставить все необходимые данные. Однако Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) настаивает на том, что расследование имеет слишком политизированный характер.

«Мы не примем такой план расследования происхождения вируса, поскольку он в некоторых аспектах игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке», — заявил заместитель министра NHC Цзэн Исинь.

Чиновник отметил, что «был поражен», ознакомившись с планом ВОЗ, в котором предполагается, что Китай мог нарушить протоколы безопасности вирусной лаборатории. По его словам, некоторые данные, которые запросила организация, не могут быть предоставлены из соображений конфиденциальности. Цзэн призвал экспертов ВОЗ отнестись к расследованию как к научному вопросу, а не как к политическому вмешательству.

Заместитель министра NHC считает, что версия об утечке из Уханьской лаборатории слишком маловероятна и нет никакой необходимости прикладывать столько усилий для ее повторного рассмотрения. Вместе с другими представителями здравоохранения Цзэн предложил ВОЗ расширить исследования происхождения вируса за пределами Китая. Другие государства также могут рассмотреть версию об утечке вируса из других лабораторий и проводить больше исследований на животных, особенно в странах с крупной популяцией летучих мышей, считают китайские эксперты.

В ноябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты собственного исследования, посвященному происхождению коронавируса. Ученые назвали версию перехода инфекции от животных к человеку «вероятной или очень вероятной», а лабораторную утечку «очень маловероятной». Однако рассмотрение вопросу оказалось очень ассиметричным: лабораторной версии были посвящены лишь 4 из 313 страниц отчета. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус указал на это и призвал представить больше информации, чтобы полноценно оценить эту версию.

17 мая группа из 18 крупных исследователей сделала заявление, что к настоящему времени проведено недостаточно исследований, чтобы выяснить происхождение коронваируса SARS-CoV-2. Авторы обращения считают, что две основные теории – естественного и лабораторного происхождения вируса SARS-CoV-2 – до сих пор имеют равное право на жизнь. Они указывают, что понимание этого вопроса критически важно для того, чтобы предупредить будущие пандемии.