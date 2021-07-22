 

Кулеба заявил о фундаментальной проблеме в соглашении США и ФРГ по “Северному потоку – 2”

22.07.2021, 12:54, Новости дня
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“У нас много вопросов о том, как американо-немецкое соглашение способно снизить риски, связанные с безопасностью Украины и стран Центральной Европы из-за запуска “Северного потока – 2″. Мы будет разговариваться с США и Германией по этому поводу”, – сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона хотела бы, “чтобы формулировки в американо-немецком заявлении именно в отношении безопасности были сильнее”. Кулеба отметил, что Украина представит свою позицию по договоренностям между ФРГ и США после комплексного изучения соглашения, в том числе – экономического блока.

В то же время, по словам главы МИД Украины, в документе есть “одна фундаментальная проблема”.

“Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал “Северный поток – 2″, является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать”, – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/992361814850382/

21 июля Германия и США заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. 

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

12 июля Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа” в случае запуска “Северного потока – 2”. Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа “даже в случае, если трубопровод будет достроен”.

В Офисе президента Украины (ОПУ) считают, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены. В ОПУ заявили, что ситуация с “Северным потоком – 2” прояснится после встречи Байдена и Зеленского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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