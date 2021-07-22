 

Аргентина ввела паспорта для небинарных людей

22.07.2021, 12:54, Новости дня
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“Право на гендерную идентичность неотъемлемо от права на собственную идентичность, которое является частью области прав человека. Право на идентичность имеет прямую и неразрывную связь с правом не подвергаться дискриминации”, – говорится в указе. 

В графе пол, кроме обозначения мужского и женского пола, появится знак Х – для небинарных людей.

“Есть и другие идентичности помимо мужчины и женщины, и их нужно уважать”, – заявил президент Аргентины и отметил, что есть “тысячи способов любить, быть любимыми и быть счастливыми”.

Он подчеркнул, что государства не должны касаться сексуальная ориентация и гендерная идентификация его граждан. По словам президента, он надеется, что наступит день, когда в документах, удостоверяющих личность, вообще не нужно будет указывать пол.

Граждане Аргентины могут внести изменения в свои документы в штаб-квартире Национального реестра лиц или в любом офисе органов регистрации актов гражданского состояния. Они должны принести свидетельство о рождении и действующее удостоверение личности. Иностранцы, проживающие в Аргентине, могут изменить свое удостоверение в Национальном миграционном управлении.

Контекст:

Пресс-служба президента уточнила, что Аргентина является первой страной в Латинской Америке, которая легализовала третий вариант гендера. Эта мера соответствует изменениям в документах в таких странах, как Канада, Австралия и Новая Зеландия. 

В конце июня о том, что в американских паспортах также появится третий гендер Х и возможность самому определять гендер в документах, сообщал Госдеп США. Сейчас для того, чтобы указать в паспорте пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, американцам требуется сертификат от врача. Отмечалось, что возможность самим выбирать гендер будет реализована в ближайшее время, а добавить гендерный маркер для небинарных более сложно технологически – это будет сделано позже. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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