“Красавица”, “Невероятная”. Дочь Успенской впервые показала лицо после пластической операции

“Голубой – горячейший цвет”, – написала она.

Дочь Успенской впервые показала лицо после пластической операции.

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Публикация от Tatiana Lilian Plaksin (@pacha_tati)

“Красавица”, – прокомментировала annadddann.

“Невероятная”, – заявила olesyakostina.

Контекст:

Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин.

В 2018 году после падения с велосипеда Плаксина лишилась зубов и сильно изувечила лицо. По словам дочери Успенской, тогда она находилась между жизнью и смертью, но “решила остаться в мире живых”.

Отношения между матерью и дочерью ранее находились в состоянии конфликта – певица утверждала, что разорвала отношения с Плаксиной после ее заявлений в феврале 2020 года в эфире российских шоу о том, что она ее душила. Плаксина также утверждала, что мать грозила отправить ее в психбольницу и шантажировала якобы нездоровьем отца. Вскоре после этого дочь артистки отказалась от своих слов.

Успенская в июне 2021 года рассказала, что ее дочь Татьяна Плаксина перенесла несколько пластических операций на лице.

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