“Красавица”, “Невероятная”. Дочь Успенской впервые показала лицо после пластической операции
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Голубой – горячейший цвет”, – написала она.
Дочь Успенской впервые показала лицо после пластической операции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Красавица”, – прокомментировала annadddann.
“Невероятная”, – заявила olesyakostina.
Контекст:
Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин.
В 2018 году после падения с велосипеда Плаксина лишилась зубов и сильно изувечила лицо. По словам дочери Успенской, тогда она находилась между жизнью и смертью, но “решила остаться в мире живых”.
Отношения между матерью и дочерью ранее находились в состоянии конфликта – певица утверждала, что разорвала отношения с Плаксиной после ее заявлений в феврале 2020 года в эфире российских шоу о том, что она ее душила. Плаксина также утверждала, что мать грозила отправить ее в психбольницу и шантажировала якобы нездоровьем отца. Вскоре после этого дочь артистки отказалась от своих слов.
Успенская в июне 2021 года рассказала, что ее дочь Татьяна Плаксина перенесла несколько пластических операций на лице.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет