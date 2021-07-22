Обновленная модель седана LADA Vesta может стать похожей на Renault Logan

Обновленная модель Lada Vesta будет по многим элементам напоминать актуальную версию седана Renault Logan.

Вместе с тем производитель пока скрывает внешний вид модели, которая сохраняет плотную защитную пленку. Однако по снимкам можно увидеть пластиковую накладку в нижней части кузова, а также зауженную форму светодиодной оптики. Также автомобиль получил ходовые огни, выполненные в форме бумеранга. Что касается интерьера салона, модель получила стильные боковые панели, улучшенную приборную панель и модернизированный блок климатической системы.

Вместе с тем модель оснащается новым мультимедийным комплексом, однако пока производитель умалчивает подробности о готовящейся новинке. Технические параметры автомобиля также скрыты.