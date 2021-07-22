Ученые рассказали, как одна чашка кофе в день сказывается на здоровье

По словам датских ученых, небольшое количество ароматного напитка в день способно положительно сказаться на здоровье человека. Всего одна чашка кофе может принести огромную пользу.

Кофеин относится к наиболее распространенному психоактивному веществу в мире. С его помощью можно сохранять сосредоточенность и бодрость, а также повысить производительность и улучшить психическое состояние. Кроме этого, данное вещество снижает вероятность развития рака груди, полости рта, толстой кишки и кожи.

Исследования показали, что употребление кофе связано со снижением вероятности заболевания диабетом второго типа. В его составе есть биоактивное соединение кафестол, увеличивающее чувствительность организма к инсулину.

Чашка ароматного напитка содержит в своем составе витамины В3, В5 и В12, а также калий и марганец. Они влияют на здоровье тканей и костей, снижают риск инсульта и сердечных заболеваний. Кроме этого, кофе поможет удовлетворить потребность организма в ежедневной норме антиоксидантов. Кофеин повышает скорость метаболизма, поэтому способствует похудению.

Кофе способно сделать человека более счастливым и улучшить качество жизни, избавляя от угнетающих настроений и депрессии. Также употребление ароматного напитка помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера и старческого слабоумия.

Источник: profile.ru