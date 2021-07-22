 

Собянин подвел итоги работы “Единой России” в Москве за пять лет

22.07.2021, 12:44, Разное
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Собянин отметил, что регулярно случаются катаклизмы, кризисы и прочие проблемы. А последний год из-за пандемии “мы живем фактически на военном положении”, написал мэр в своем блоге.

“Конечно, можно было бы сказать: “Ну что вы хотите от “Единой России”?” – заявил он.

Несмотря на это, партия без скидок на обстоятельства выполнила все, что обещала в 2016 году. “Ни одной программы не остановили”, – подчеркнул он.

Предыдущие выборы в Государственную Думу прошли в 2016 году. Нынешняя Москва – уже другой город, который отличается от прежнего в лучшую сторону, отметил градоначальник.

“Нам нужно доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут нам возможность развивать город дальше”, – сказал Собянин.

“Единая Россия” не занимается популизмом, не обещает лишнего, но решает проблемы реальных людей, отметил градоначальник. Другой такой команды, которая возьмет на себя ответственность и начнет что-то решать, нет, констатировал Собянин.

В субботу, 17 июля, мэр Москвы и лидер столичного списка “Единой России” встретился с кандидатами и сторонниками партии. Собянин дал старт избирательной кампании в городе.

На XXVI Конференции московского отделения “Единой России” 16 июня мэр представил программу развития столицы. Главные пункты: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух.



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