 

В Москве началось обучение наблюдателей Общественной палаты для работы на выборах в сентябре

22.07.2021, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве началось обучение наблюдателей. Они будут работать в сентябре 2021 года на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и выборах муниципальных депутатов района Щукино. Добровольцы пройдут необходимую подготовку и станут экспертами нюансах избирательного процесса.

Руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов отметил, что люди являются главным ресурсом при наблюдении за выборами. Он считает, что видеонаблюдение и колл-центр лишь упрощают процесс, но не заменяют работу человека.

В этом году наблюдателей обучают педагоги Факультета права Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”. Юристы НИУ ВШЭ будут осуществлять правовую поддержку и консультацию. Наблюдателям покажут, как пользоваться приложением “Мобильный наблюдатель”.

“Мы закрываем все участки наблюдателями. Единственная проблема – это ковидные госпитали. Пока не знаем, как там будет организовано голосование и наблюдение в красной зоне”, – сказал Венедиктов.

Несмотря на начавшееся обучение, набор наблюдателей продолжается на сайте Общественной палаты Москвы. Присоединиться к команде может любой гражданин России достигший на день проведения выборов 18 лет. Напомним, голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.05 / Мнение: Байден поддерживает КПРФ, цитаты Путина и эквивалент Газманова

26.02 / О каких болезнях свидетельствуют ночные кошмары: мнение врача

19.07 / Шэрон Стоун с сыном, Тильда Суинтон, Розамунд Пайк и другие на закрытии Каннского кинофестиваля

04.08 / Мнение: Талибан требует

22.02 / Молоко — в нос, филлеры — в губы – Личное мнение

17.05 / Мнение: 100 евро за номер в Коктебеле

20.07 / Мнение: Битва за Колумба в Чикаго

17.10 / Врачи назвали покраснение языка сигналом скорого сердечного приступа

27.07 / Непорочная беременность: Индонезийка уверяет, что это реально

30.08 / “Заходите к нам”: Анна Седокова возмутила подписчиков откровенной демонстрацией бюста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика