Мнение: Вальгейм, песочница для викингов

Прошёл Valheim — аналог Майнкрафта, но с боями, оружием и строительством. Я выбрал уютный островок недалеко от берега и отгрохал на нём замок со всеми удобствами, типа французского Мон-Сен-Мишель. Водная преграда надёжно защищала меня от набегов троллей, драугров и прочей нечисти.

В Вальгейме к строительству подошли серьёзно, даже с элементами сопромата. Не столь дотошно, может быть, как в славном Bridge Constructor, но достаточно глубоко, чтобы здания выглядели почти настоящими. Будет забавно, если в будущем авторы игры сделают физику чуть более реалистичной, и домики игроков из старых сохранений начнут рушиться под собственным весом.

Физика дыма порадовала. Если просто развести костёр в помещении, дым быстро заполнит комнату и убьёт игрока. Нужно мастерить дымоход, чтобы дым выходил наружу, а огонь был при этом защищён от дождя. Я показал свои постройки вот в этом видео:

https://www.youtube.com/watch?v=7joIbyvzUUc

На первый взгляд игра кажется шагом вперёд по сравнению с нарочито кубоватым Майнкрафтом. Впечатление обманчиво — хоть игра и позволяет строить реалистичные дома, однако земля в ней двумерная, как в Doom 2. Вы можете выкопать яму или насыпать горку, но вы не можете вырыть пещеру, как в Майнкрафте. Впрочем, это не такой большой недостаток. Тем более, что в будущем его наверняка исправят — технически это не так уж сложно.

Более серьёзная проблема — нудный гринд ресурсов, которых требуется довольно много. Можно, конечно, жить полубомжом, строить деревянные шалаши вместо каменных замков, однако я предпочёл обустраиваться всерьёз, как в реальной жизни. Полагаю, если играть компанией из нескольких человек, такой проблемы не будет — командная игра позволит оптимизировать и добычу ресурсов, и их перевозку. Справиться с боссами также будет проще.

Кстати, важный совет по игре. Самый неприятный босс — Масса Костей. Прежде, чем его атаковать, прогуляйтесь в горный биом и раздобудьте там побольше морозных стрел. Потом соорудите снайперскую площадку на большом болотном дереве и расстреляйте босса оттуда.

Вальгейм по-прежнему в раннем доступе, и это здорово: сообщество вовсю работает над улучшением игры. К примеру, следующим добавлением обещают расширить кулинарию, добавив в неё новые рецепты. Еда — важная часть игровой механики, чем лучше игрок питается, тем больше урона он может вытерпеть от монстров во время сражений.

Тем, кому нравятся игры типа «Таинственного острова», где вы начинаете без ничего, а потом строите мощную и хорошо защищённую базу, настоятельно рекомендую попробовать. Но будьте осторожны: если игра затянет, и вы начнёте масштабное строительство, готовьтесь провести в ней 100 или 200 часов.