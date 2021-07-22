Про Бузову – Личное мнение

Про Бузову сегодня сразу две новости. Точнее, две с половиной. МХАТ продлил договор с Оленькой-голенькой, но половинка новости — ни в сентябре, ни в октябре спектакля про пьяного грузина не будет.

То есть, гОленьке деньги заплатят, а отработает потом — после выборов, чтобы не злить народ.



Фото: Соцсети

Вторая новость — спустя месяц про Бузову высказалась и Канделаки. Прокомментировала ссору Оленьки и Губерниева по поводу коньяка.

Тину стоит послушать, чтобы понять логику наших жутко непрофессиональных медиа-менеджеров:

«От того, что произошло в эфире, выиграли все. «Матч-ТВ» упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом», — заявила руководитель спортивного канала, существующего за наши деньги.

https://t.me/lenamiro/9009

Фото: Соцсети

Вы понимаете «логику» Тины? Мы не обосрались в эфире, не продемонстрировали истерику любительницы включить в свой райдер коньяк, не показали любителя Карлсона. Мы выиграли от того, что нас упомянули в какой-то там европейской прессе.

В связи с чем упомянули? В связи с позорищем, когда белый властный гетеросексуальный мужчина унижает слабую женщину с зависимостью. Так подобное упоминание — минус сто в карму и канала, и России, как страны, где такое возможно!

Вы семь лет в эфире, а главное упоминание жизни связано не с хорошей работой, а с Бузовой — вы точно заняты своим делом и умеете хоть что-то делать?!

Пришли к успеху — упомянули! Ну так если это — успех, предлагаю в прямом смысле в прямом эфире обкакаться. Тут не только европейская, но и австралийская пресса о вас напишет!

https://t.me/lenamiro/8980

Фото: Соцсети

Впрочем, как я понимаю, той же «логикой» руководствуются и во МХАТе. Им я тоже предлагаю поставить спектакль, где все выйдут на сцену и обосрутся — успех будет бешеный!

А вы что думаете о кривой логике наших жутко непрофессиональных ребят? Нравится вам такое в театре и на ТВ?

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