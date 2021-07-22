 

Зюганов ответил на предложение объединить усилия КПРФ и «Справедливой России»

22.07.2021, 12:26, Новости дня
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КПРФ готова выслушать идеи партии «Справедливой РФ – За правду», сопредседатель которой Захар Прилепин предложил объединение, но только после сентябрьских выборов, сейчас идет политическая борьба, сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«Если есть хорошие идеи и с чем идти – после того, как выборы состоятся, готовы выслушать. Но сейчас уже идет реальная борьба и конкуренция», – сказал Зюганов РИА «Новости», комментируя предложение Прилепина.

По его словам, к сентябрьским выборам впервые был сформирован лево-патриотический блок. «Мы сформировали команду и под это программу, мы приглашали всех – и Прилепина, и Миронова, всех приглашали. Они пошли своим блоком… А сейчас идет уже выборная большая кампания», – отметил Зюганов.

Он также указал на то, что в СРЗП несколько сопредседателей, и ему неизвестно, что о предложении Прилепина думают остальные.

Ранее Прилепин направил Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после выборов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем – и новой партии. В КПРФ предложение назвали «предвыборным пиаром» на фоне низкого рейтинга партии, тем не менее пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦК. В то же время председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что предложение Прилепина создать после выборов парламентскую коалицию с КПРФ преждевременно и пока бесполезно, но партия открыта к переговорам на эту тему.



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