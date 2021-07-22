 

Доктор Мясников рассказал о вреде картофеля, свеклы и моркови

22.07.2021, 12:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал россиянам отказаться от употребления в пищу картофеля, свеклы и моркови.

Особенно опасным он назвал сочетание овощей и воды, которое чаще всего встречается в борще.

– Мой научный руководитель говорил «хочешь себе проблем, ешь бета-каротин, а наибольшее его количество содержится в моркови. Он вызывает такие заболевания, что даже не хотелось бы никого пугать, но это и кишечные палочки и гастрит, и язва, и даже вирусные инфекции. Картофель и свекла – это повышенный холестерин, а он всегда ведёт к развитию сахарного диабета. Но хуже всего – это соединить три этих овоща и залить их кипятком, например, приготовить борщ. Так можно значительно увеличить уровень холинэстеразы и даже впасть гипергликемическую кому. Вот так съешь борщеца и точно реанимация. Даже в «русскую рулетку» с патроном в пистолете менее опасно играть, – сказал доктор в авторской программе на телеканале «Россия-1».

Мясников призвал россиян переходить на другие продукты.

– Знаете, это не то от чего нельзя отказаться – не устрицы, пармезан или фуа-гра, можно все эти овощи, в том числе в борще, заменить турнепсом, репой или чёрной редькой. Лично я бы рекомендовал брюкву. В ней очень много витаминов и практически отсутствуют нитраты, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Тяжелый пепел

24.02 / “Проснуться и согреться!”: Наряд Екатерины Стриженовой вызвал критику подписчиков

30.03 / Спикер парламента сообщил о начале периода распродаж мест в Госдуме

19.10 / Мнение: Новости о русских хакерах, идеологическая война в США и как МВФ пересчитал ВВП России

21.02 / Сергей Соседов высказался о «незаслуженных» гонорарах Галкина

01.07 / Погружение в человека

09.11 / Мнение: “Мы считаем этих людей ворами”

20.04 / «Мы с тобой одной крови»: 5 важных вопросов о донорстве

13.08 / Мнение: Крах

10.06 / При ЧП на заводе в Норильске погиб рабочий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика