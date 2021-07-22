Доктор Мясников рассказал о вреде картофеля, свеклы и моркови

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал россиянам отказаться от употребления в пищу картофеля, свеклы и моркови.

Особенно опасным он назвал сочетание овощей и воды, которое чаще всего встречается в борще.

– Мой научный руководитель говорил «хочешь себе проблем, ешь бета-каротин, а наибольшее его количество содержится в моркови. Он вызывает такие заболевания, что даже не хотелось бы никого пугать, но это и кишечные палочки и гастрит, и язва, и даже вирусные инфекции. Картофель и свекла – это повышенный холестерин, а он всегда ведёт к развитию сахарного диабета. Но хуже всего – это соединить три этих овоща и залить их кипятком, например, приготовить борщ. Так можно значительно увеличить уровень холинэстеразы и даже впасть гипергликемическую кому. Вот так съешь борщеца и точно реанимация. Даже в «русскую рулетку» с патроном в пистолете менее опасно играть, – сказал доктор в авторской программе на телеканале «Россия-1».

Мясников призвал россиян переходить на другие продукты.

– Знаете, это не то от чего нельзя отказаться – не устрицы, пармезан или фуа-гра, можно все эти овощи, в том числе в борще, заменить турнепсом, репой или чёрной редькой. Лично я бы рекомендовал брюкву. В ней очень много витаминов и практически отсутствуют нитраты, – заключил он.

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