 

Гудков: Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за развязанной на Донбассе войны. Шизофрения чистой воды

22.07.2021, 12:00, Новости дня
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Громче всех кричит “держи вора” – сами знаете, кто.

Так и Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за… развязанной на Донбассе войны, сбитого Boeing, преследования СМИ и других вещей, которыми каждый день Путин любуется в зеркале.

Это, конечно, шизофрения чистой воды.

С одной стороны, даешь поправки про отмену приоритета международного права, ЕСПЧ нам не указ, а с другой – да здравствует их суд, самый европейский суд в мире.

С другой стороны, статью Путина про один народ Кремль, высунув от усердия язык, переводит на украинский – и после этого – на тебе, один народ, финку под ребро.

Даже те украинцы, кто еще сомневается, сейчас трут глаза. Это вот что? Это вот им, “одному народу”, иск в ЕСПЧ?!

А с третьей стороны, уже ведь никто не удивляется. “Кремль” и “адекватность” – эти два слова хоть сейчас можно разбирать в пятом классе как пример антонимов.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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