Байден признал, что строительство “Северного потока – 2” уже не остановить

Американский лидер признал, что проект завершен на 99%. Идея о разговоре или действиях по его остановке была невозможна, сказал Байден.

При этом он отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель работает над ответом Берлина, если РФ захочет этим газопроводом намеренно навредить Украине или другим странам.

О невозможности остановить строительство “Северного потока – 2” заявил CNN высокопоставленный чиновник из Государственного департамента США.

По его словам, Штаты по-прежнему выступают против трубопровода, но пришли к выводу, что санкции не остановят его строительство и рискуют подорвать союз с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками.

У США и Европы могут быть разногласия по “Северному потоку – 2”, но они едины в сопротивлении российской агрессии, заключил собеседник канала.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос “Северного потока – 2” должен обсуждаться на саммите лидеров “Нормандской четверки”. Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента Украины считают, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить “Северный поток – 2”. Германия применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Кроме этого, Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

—