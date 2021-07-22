Госдеп о “Северном потоке – 2”: Мы по-прежнему считаем, что это – плохая сделка

По его словам, США продолжают рассматривать “Северный поток – 2” как кремлевский геополитический проект, цель которого – расширить влияние России на энергетические ресурсы Европы.

“Мы по-прежнему считаем, что это плохая сделка для Германии, плохая сделка для Украины, плохая сделка для Европы и ее целей в области энергетической безопасности”, – сказал Прайс.

Он напомнил, что США последовательно вводили санкции против “Северного потока – 2” и связанных с ними организаций, однако пришли к выводу, что санкции не помешают завершению строительства газопровода.

“И поэтому эта администрация решила, что не в наших интересах значительно подорвать двусторонние отношения с нашим союзником, Германией”, – заявил представитель Госдепа.

По его словам, в ходе переговоров представители Германии “выдвинули полезные предложения”, и США смогли добиться прогресса в достижении общей цели относительно “Северного потока – 2”.

“Эта общая цель – гарантировать, что этот трубопровод не может быть использован против Украины, против любого другого европейского партнера. Это наша цель”, – подчеркнул Прайс.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос “Северного потока – 2” должен обсуждаться на саммите лидеров “Нормандской четверки”. Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента Украины считают, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

21 июля Германия и США заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

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