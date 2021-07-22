Компания Mercedes-Benz представит новый GLC 2022

Опубликовали шпионские фотографии обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.

Автомобиль удалось запечатлеть во время дорожных испытаний на европейских дорогах. Предполагается, что паркетник получит гибридную силовую установку. Модель отличается от предшественника Mercedes-Benz GLC по элементам кузова. В частности, разработчики применили усовершенствованные фонари, стильные бамперы и новую решетку радиатора. В салоне установили крупный экран мультимедийной системы.

Модель получит девятиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. Пока представители бренда не раскрывают остальные характеристики нового кроссовера Mercedes-Benz GLC, премьера которого пока не анонсирована.