Компания Mercedes-Benz представит новый GLC 2022
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Опубликовали шпионские фотографии обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Автомобиль удалось запечатлеть во время дорожных испытаний на европейских дорогах. Предполагается, что паркетник получит гибридную силовую установку. Модель отличается от предшественника Mercedes-Benz GLC по элементам кузова. В частности, разработчики применили усовершенствованные фонари, стильные бамперы и новую решетку радиатора. В салоне установили крупный экран мультимедийной системы.
Модель получит девятиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. Пока представители бренда не раскрывают остальные характеристики нового кроссовера Mercedes-Benz GLC, премьера которого пока не анонсирована.
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