Павел Дуров не исключает, что за ним ведется шпионская слежка

Создатель популярного мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что за ним может вестись шпионская слежка. Подозрения о прослушке одного из его телефонных номеров возникли еще в 2018 году.

При этом, Павла Дурнева этот факт не удивляет, так как он уверен, что все его личные телефоны уже «скомпроментированы». Поэтому создатель мессенджера предпринял действия, чтобы «сильно разочаровать» шпионов. В своем Telegram-канале он написал, что злоумышленники не найдут в его гаджетах никаких важных сведений.

Как пишет издание iReactor, ранее одно из британских изданий внесло Павла Дурова в список людей, за которыми следят. По их мнению, хакеры используют шпионскую программу под названием Pegasus. С ее помощью также могут прослушивать главу Франции Эммануэля Макрона.