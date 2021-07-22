 

Павел Дуров не исключает, что за ним ведется шпионская слежка

22.07.2021, 11:56, Разное
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Создатель популярного мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что за ним может вестись шпионская слежка. Подозрения о прослушке одного из его телефонных номеров возникли еще в 2018 году.
При этом, Павла Дурнева этот факт не удивляет, так как он уверен, что все его личные телефоны уже «скомпроментированы». Поэтому создатель мессенджера предпринял действия, чтобы «сильно разочаровать» шпионов. В своем Telegram-канале он написал, что злоумышленники не найдут в его гаджетах никаких важных сведений.

Как пишет издание iReactor, ранее одно из британских изданий внесло Павла Дурова в список людей, за которыми следят. По их мнению, хакеры используют шпионскую программу под названием Pegasus. С ее помощью также могут прослушивать главу Франции Эммануэля Макрона.



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