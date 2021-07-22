 

Продолжительность заряда смартфона может продлить тайная настройка Android

22.07.2021, 11:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Портал «НьюИнформ» выяснил, каким образом можно продлить время работы аккумулятора без дополнительных приспособлений.
У подавляющего большинства смартфонов нового поколения батарея продолжает оставаться уязвимым местом. Телефоны имеют множество функций, а выбор различных приложений под любые цели ежедневно расширяется. А вот свойство гаджетов держать долго заряд перечеркивает все достоинства.

Но способ увеличить автономность батареи все же есть. И можно это сделать без дополнительных программ и мудрых изобретений. Метод очень простой. Для этого сокращают фоновую работу имеющихся приложений. В современных смартфонах большинство программ продолжают работать в свернутом виде. Стоит выставить ограничение на количество таких приложений – сразу будет виден результат.

Для этого выполняются пошагово следующие действия. необходимо зайти в “Настройки” – “Сведения о телефоне” – “Сведения о ПО” – “Номер сборки”. Как раз на последний пункт нужно нажать 7-10 раз, после чего появится сообщение системы об активации меню для разработчиков.
Затем требуется вернуться в главное меню “Настроек”, найти пункт “Для разработчиков», нажать на него, а затем на вкладку «Лимит фоновых процессов». Вводится желаемое число рабочих процессов.

Если нужно, то легко можно вернуть все, как было, нажав на раздел «стандартные ограничения», рассказывает интернет-издание “НьюИнформ”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Медики рассказали, как восполнить дефицит магния в организме зимой

08.07 / Мнение: Гомосексуализм как высшая стадия империализма?

16.06 / Лукашенко: «Если бы не я, этот саммит вообще бы не состоялся»

14.11 / Мнение: “Мы тут подумали…”

10.05 / Ученые: Искусственный интеллект улучшит диагностику сложных метастатических форм рака

23.12 / В России за сутки выявили 27,2 тысячи заразившихся коронавирусом

02.01 / Мнение: Памятник в Арабсалиме

14.05 / Анонсирована топ-версия флагмана с камерой-микроскопом Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

29.03 / Ирина Безрукова рассказала о последней встречей с отцом, которого не видела много лет

13.12 / Мнение: Напоминание о Нанкинской резне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика