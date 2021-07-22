Продолжительность заряда смартфона может продлить тайная настройка Android

Портал «НьюИнформ» выяснил, каким образом можно продлить время работы аккумулятора без дополнительных приспособлений.

У подавляющего большинства смартфонов нового поколения батарея продолжает оставаться уязвимым местом. Телефоны имеют множество функций, а выбор различных приложений под любые цели ежедневно расширяется. А вот свойство гаджетов держать долго заряд перечеркивает все достоинства.

Но способ увеличить автономность батареи все же есть. И можно это сделать без дополнительных программ и мудрых изобретений. Метод очень простой. Для этого сокращают фоновую работу имеющихся приложений. В современных смартфонах большинство программ продолжают работать в свернутом виде. Стоит выставить ограничение на количество таких приложений – сразу будет виден результат.

Для этого выполняются пошагово следующие действия. необходимо зайти в “Настройки” – “Сведения о телефоне” – “Сведения о ПО” – “Номер сборки”. Как раз на последний пункт нужно нажать 7-10 раз, после чего появится сообщение системы об активации меню для разработчиков.

Затем требуется вернуться в главное меню “Настроек”, найти пункт “Для разработчиков», нажать на него, а затем на вкладку «Лимит фоновых процессов». Вводится желаемое число рабочих процессов.

Если нужно, то легко можно вернуть все, как было, нажав на раздел «стандартные ограничения», рассказывает интернет-издание “НьюИнформ”.