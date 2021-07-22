 

Ученые: Медитация и йога помогают повысить мозговую активность человека

22.07.2021, 11:56, Разное
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Нейробиологи из США наблюдали за людьми, которые практикуют медитацию и йогу. В процессе проведения исследования исследователи пришли к выводам, что такие занятия помогают повысить мозговую активность, а также позволяют человеку лучше контролировать собственные эмоции.
Восточными практиками в научном мире интересуются уже давно. Эксперты хотят понять, как они сказываются на состоянии человека, его сознании и поведении. Во время медитации и йоги максимально концентрируется внимание, поэтому ресурсы мозга задействованы в решении небольшого количества задач. Благодаря слежению за осанкой и дыханием человек изолируется от всякой ненужной информации.

Ученые решили проверить, способны ли эти практики изменить функционирование мозга и сделать организм более устойчивым к стрессовым ситуациям. Они пригласили для участия в эксперименте 30 добровольцев, которые достаточно долго практиковали как йогу, так и медитацию. Им предложили на протяжении получаса комбинировать упражнения, чтобы понять, как это сказывается на их мозге и интеллекте. Другая группа испытуемых на протяжении такого же периода времени в непринужденной обстановке читала книги.

Выяснилось, что добровольцы, практикующие йогу и медитацию, решали поставленные задачи намного быстрее, чем до начала исследования. Кроме этого, у них улучшилось настроение. Эту закономерность исследователи связывают с возможным выбросом эндорфинов. Во время занятий восточными практиками у человека подавляются негативные мысли и улучшается приток крови к головному мозгу. Йога благоприятно сказывается на психическом здоровье, а медитация – помогает избавиться от тревожности.

Источник: android-robot.com



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