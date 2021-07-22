Скандалы: Все на продажу

Как охранные зоны объектов культурного и сельхозназначения в Подмосковье оказались причисленными к зонам, где возможна масштабная застройка

В начале этой недели в подмосковном Звенигороде разразился очередной скандал. Из-за задолженности перед котельной весь микрорайон Южный оставили без горячей воды. Управляющие компании и местная администрация проблему решить не смогли, и теперь этим придётся заниматься главе Одинцовского городского округа Андрею Иванову. В начале 2019 года в округ вошёл Звенигород. Тем временем возмущённые жители Южного собираются писать жалобы в высшие инстанции: губернатору Московской области Андрею Воробьёву, президенту Владимиру Путину и в Правительство РФ.

Мало кто сомневается, что вопрос подачи горячей воды будет решён быстро. Несколько лет назад аналогичный конфликт длился полтора месяца, но сейчас власти такого не допустят: в сентябре – выборы в Госдуму, и лишний раз злить электорат никто не захочет. Но это уже вряд ли повлияет на настроения в городе. За последние годы власти дали жителям Звенигорода много поводов для раздражения и негодования.

Всё на продажу

Ещё в 90-е на территории природного заказника «Долина реки Сторожки», примыкающего к основанному в 1398 году Саввино-Сторожевскому монастырю, появились два садовых товарищества. В 2016 году эти преступления чиновников стали предметом расследования Общероссийского народного фронта (ОНФ), но до реальных санкций дело не дошло.

Во второй половине 2000-х в Московской области начался строительный бум. Реконструкция Новорижского шоссе, соединение его с ведущим в центр Москвы Краснопресненским проспектом и строительство вплотную подходящей к Звенигороду Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), помноженные на уникальную природу Звенигорода, сделали город особенно привлекательным для строительного бизнеса.

В 2010 году глава администрации Звенигорода Леонид Ставицкий добился лишения города статуса исторического поселения. Это упростило принятие решений о застройке, породило чудовищный уровень коррупции и привело к тому, что город утратил исторический облик и туристическую привлекательность. Всё началось с точечной застройки в исторической части, затем под массовое строительство были отданы парковая и прибрежная зоны, потом дело дошло до окрестных лесов.

Чем ближе к воде, тем выше цена

В феврале 2019 года вступил в силу закон об объединении Одинцовского муниципального района и городского округа Звенигород в единый Одинцовский городской округ. Звенигород лишился статуса административной единицы. Затем, в декабре 2019 года, под прикрытием решения Правительства Дмитрия Медведева об отмене 20 тысяч потерявших актуальность нормативных актов руководители Москвы и Московской области приняли совместное постановление о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Суть его сводилась к тому, что пока Правительство РФ не утвердит новое положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, Москва и область не будут соблюдать и действовавшее с 1980 года водоохранное законодательство. Вместо него срочно собранные 20 апреля (в разгар эпидемии ковида) на онлайн-заседание депутаты Одинцовского городского округа, не вдаваясь в подробности, пакетом приняли изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) входящих в городской округ поселений.

В результате охранные зоны объектов культурного назначения (ОКН) и водоохранные зоны сократились до 100–200 метров, а территории, которые в Едином государственном реестр недвижимости (ЕГРН) относятся к землям сельскохозяйственного назначения, по новым ПЗЗ оказались причисленными к зонам, где возможна масштабная застройка.

Речь идёт о пойме между усадьбой Введенское и Верхним Посадом с видом на Городок, участков с вековыми дубравами в долине реки Сторожки между скитом преподобного Саввы и деревней Дютьково, пойме напротив усадьбы Медведниковых в Поречье и участках на левом и правом берегах Москвы-реки напротив Саввино-Сторожевского монастыря.

Звенигород продолжает разрастаться вширь за счёт массивных микрорайонов с многоэтажными домами. Успешные компании рвутся осваивать новые участки, кто-то не выдерживает конкуренции и уходит, оставляя после себя остовы недостроенных зданий. У большинства жителей города нет денег на покупку квартир в новых домах, это делают приезжие, реже – москвичи. Численность населения растёт: с 2008 года оно увеличилось с 12,9 до 22,4 тысячи человек. А стимулируемая жадностью застройщиков и политикой федерального центра, сделавшего ставку на развитие строительного бизнеса, гонка продолжается.

Инфраструктура не справляется с ростом нагрузки

Главная болевая точка Звенигорода – система очистительных сооружений. Она создавалась ещё в советское время. Сегодня ею никто не занимается: на этом много не заработаешь. В результате Москва-река всё более загрязняется. На пляже, находящемся напротив Посада, периодически стоит ужасная вонь. Пить воду из крана невозможно. И если безответственное строительство будет продолжаться, скоро те же проблемы начнутся в Москве, которая покрывает 70 процентов своих потребностей в воде за счёт Москвы-реки и других наземных источников.

Рядом с железнодорожной станцией Звенигород – две незаконные свалки, на которых по ночам жгут мусор, в том числе пластик. Жители окрестных домов просыпаются от удушья, вызывают полицию. Собственник пару раз платил штрафы, но продолжает жечь. Городские власти заняты стимулированием жилищного строительства – экологические проблемы их, похоже, вообще не волнуют.

В новых районах Звенигорода много детей, но в находящихся на значительном расстоянии от центра города микрорайонах Южном и Восточном нет школ. В генеральном плане Восточного школа была, но её не построили, видимо, тоже из коммерческих соображений. В Южном, который застраивался хаотически, даже плана не было.

Дети ездят в школу на автобусе, который ходит раз в 30–40 минут, в соседнее село Введенское или в центр города. До Введенского можно дойти пешком минут за 15–20, но нужно переходить Луцинское шоссе, где нет даже светофора, а потом ЦКАД. По последним данным, школы обещают построить к 2024 году. Всё по народной пословице: обещанного три года ждут.

Ещё хуже обстоят дела с системой здравоохранения. После того как Звенигород лишился статуса административной единицы, там закрыли подстанцию скорой помощи, к которой были приписаны восемь машин.

В рамках оптимизации системы здравоохранения область разбили на шесть секторов. В Юго-Западном, к которому относится Звенигород, пять подстанций. В Москве при примерно той же площади их 17.

В результате скорую ждут часами, а после начала эпидемии ковида – по нескольку дней. «К моей маме скорая приехала на пятый день. Коллегу забрали через неделю», – пишет женщина в городском чате. При таком раскладе рассчитывать на быструю помощь при инфаркте или инсульте не приходится. Поэтому те, кто в состоянии двигаться, едут в Москву и вызывают скорую там.

В городе одна поликлиника. Оборудование старое, некоторые исследования вообще не проводятся, к врачам-специалистам часто направляют в другие города области.

Хорошо, если в расположенное в часе езды Одинцово, а бывает, что гораздо дальше. «Возим ребёнка-инвалида к специалисту в Электросталь», – пишет в районном чате отец четырёхлетней девочки. Это около 180 километров только по ЦКАД, а если на электричках через Москву, то больше четырёх часов в одну сторону.

На этом фоне процветает платная медицина. В клиниках «Верамед» и «Исток» всегда много народа: там есть оборудование, врачи, которые ведут ежедневный приём, и специалисты, приезжающие раз или два в неделю. В принципе в государственной поликлинике тоже можно организовать аналогичный режим, но этим нужно заниматься, а у местной администрации совсем другие заботы.

Пенсионный фонд вместо больницы

Самый, пожалуй, грязный и позорный скандал Звенигорода – это продажа недостроенного здания новой городской больницы Пенсионному фонду России (ПФР) в ситуации, когда старая городская больница давно «дышит на ладан».

Как следует из «Медико-технологического задания на разработку проекта строительства и реконструкции Звенигородской городской больницы», датированного 15 сентября 2003 года, старая больница расположена на нескольких территориях. При этом «комплекс по улице Лермонтова представляет собой одно-двухэтажные деревянные и смешанные здания постройки 1918–1934 годов», а комплекс на Пролетарской улице был построен в 1964 году.

Строительство нового здания велось в рамках федеральной инвестиционной программы. По данным Счётной палаты РФ (СП), с 2005 по 2007 год было истрачено 330,6 миллиона рублей (курс доллара тогда колебался между 25,5 и 29 рублями), в том числе 207 миллионов рублей из федерального бюджета, остальные 123,6 миллиона – из областного и городского бюджетов. Проектная площадь шестиэтажного здания с конференц-залом и бассейном – 35 400 квадратных метров, выделенный под застройку участок – 6,41 гектара.

На фоне кризиса к 2009 году работы прекратились, и администрация города продала недостроенное здание Пенсионному фонду России за 376 миллионов рублей.

В 2010 году эта сделка привлекла внимание СП и МВД, но их интерес касался процедурных вопросов: не была проведена предварительная оценка рыночной стоимости имущества, нет акта технического обследования объекта, купля-продажа совершена без предусмотренных законом торгов и прочее.

При этом жителей Звенигорода интересует, куда делись полученные по результатам сделки деньги, а также какое право имела администрация города продать объект, строительство которого на две трети было оплачено из госбюджета? У проверяющих органов подобных вопросов не возникло. Или они получили исчерпывающие ответы, подкреплённые убедительными аргументами. И теперь каждый может полюбоваться роскошным зданием Пенсионного фонда с огромной прилегающей территорией.

Народ не безмолвствует, но его никто не слышит

Нельзя сказать, что жители Звенигорода смиренно принимают всё происходящее. Каждое решение – от продажи больницы до присоединения города к Одинцову и изменения границ водоохранных зон – сопровождалось обращениями в вышестоящие инстанции, но, по словам депутата горсовета Сергея Теняева, «из Администрации президента отвечают, что они не могут вмешаться в местное самоуправление».

Граждане приходили на общественные слушания, однако эта процедура давно превратилась в бессмысленную формальность.

Они вступали в содержательные диалоги с регулирующими органами, указывали на факты нарушения закона, их аргументы публиковали СМИ, но это ничего не меняет. Их не слушают или не слышат.

Звенигородцы провели собственное расследование незаконного распределения участков под индивидуальное жилищное строительство на Мясиной горе в 100 метрах от Москвы-реки и обнаружили, что среди собственников есть полные тёзки должностных лиц областного уровня или их детей. И это тоже никому не интересно.

Ситуация вседозволенности и безнаказанности развратила бизнес и чиновников. Они уже привыкли не обращать внимания на людей, которые большую часть времени работают, занимаются своими делами, пытаются свести концы с концами и даже на протестных акциях ведут себя не агрессивно. В городе тихо и спокойно, но стоит заговорить с кем-нибудь, как становится понятно, что обычные люди (тот самый «глубинный народ») всё отлично понимают, и в них растёт неприязнь и презрение к власти.

Вера Зелендинова