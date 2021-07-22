 

Ставропольская ГИБДД признана нежелательной организацией

22.07.2021, 11:51, Разное
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Ставропольская краевая прокуратура признала нежелательной организацией Управление ГИБДД региона.

Теперь уголовная ответственность грозит не только арестованным руководителям, но и рядовым членам группировки.

Напомним, ранее Следственный комитет задержал начальника Ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и более трёх десятков его подчинённых – практически всё руководство Управления. По версии следствия, региональная Госавтоинспекция представляла собой организованную и хорошо вооружённую преступную группировку, между членами которой были распределены криминальные роли и установлена жёсткая иерархия. ОПГ обложила данью перевозку стройматериалов внутри региона на перегруженных машинах, а также имела другие источники нелегальных доходов.

Ставропольская ГИБДД признана нежелательной организацией– Учитывая, что вся деятельность краевого Управления ГИБДД была направлена против законных интересов Российской Федерации, прокурор региона подписал постановление о признании этой организации нежелательной. Её деятельность полностью запрещается, а люди, уличённые в сотрудничестве с ней, подлежат уголовному наказанию, – заявила пресс-служба прокуратуры.

Закон о нежелательных организациях появился недавно и пока не всё ясно с его применением. Например, понятно, что ношение форменной одежды инспекторами ГАИ на Ставрополье будет расценено как признак сотрудничества с нежелательной организацией. Но непонятно, что будет, если в точно такой же форме в регион приедет инспектор из соседнего региона, где Управление ГИБДД пока не признано нежелательным.

Рядовые инспекторы ГИБДД края начали массово избавляться от формы и документов нежелательной организации. Повсюду горят костры из кителей, фуражек и шинелей. Прокуратура просит инспекторов не бросать оружие в реку Ташла, чтобы не загрязнять её оружейным маслом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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