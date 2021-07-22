 

Больше 24 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

22.07.2021, 11:50, Разное
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Согласно официальным данным, в России было зарегистрировано 24 471 новых случаев коронавируса. При этом за этот же срок выздоровели 22 660 человек. 796 пациентов умерли.

По-прежнему сохраняется пропорция, согласно которой у почти одной десятой заболевших не проявляются симптомы. Зато изменился тройка лидеров среди регионов в печальном антирейтинге по числу новых случаев заражения. На первом месте вс тек же Москва, где заболели 4287 человек. А вот на второе место пришел Санкт-Петербург – там число заболевших оценивается в 1943. Ему вслед идет Московская область с 1835 зарегистрированными случаями.

Всего за время сбора статистики было зарегистрировано 6 054 711 пациентов с ковидом. От болезни скончались 151 501 человек. Выздороветь смогли 5 427 457 заразившихся.

В стране продолжается кампания по вакцинацию населения. Прививка защитит от заражения или, по крайней мере, убережет человека от тяжелого течения болезни. Сделать ее можно абсолютно бесплатно.

Как утверждают эксперты, только массовая вакцинация поможет победить эпидемию и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. В противном случае придется мириться с жесткими карантинными мерами.



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