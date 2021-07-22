Мнение: Письмо: “Шанс сохранить лицо”

Мы с вами пробуем изучать косяки и сливы, а так же их векторы в поле.

Вектор косяка – это еще не косяк, но это движение в сторону косяка. Вектор слива – еще не слив, но движение в строну слива.

Векторы косяков и сливов довольно просто компенсировать, косяки и сливы сложней.

Но там и там действует главное правило. Слив компенсируется вложением в себя. Косяк компенсируется вложением в другого.

Вот я писала здесь, что слив забирает у вашей фигуры энергию, делает ее слабей и меньше. Чтобы вернуть своей фигуре энергию, надо обратить внимание на свои ресурсы, восстановить свои опоры. Слив убирается только так! Партнер вам не поможет. Надо перевести фокус с другой фигуры на свои ресурсы. Через сутки уже вы перестанете утекать вниз, а через неделю почувствуете себя крепче и устойчивей, даже если слив был большой.

Косяк делает вашу фигуру некрасивой, кривой, искаженной. Чтобы компенсировать косяк, нужно поместить фокус на потребности партнера и сделать для него что-то полезное, возместить ущерб. Иногда это можно сделать и словами тоже, но слова должны быть очень точными, для чего вы должны очень точно видеть свой косяк. В тех случаях, когда прямо компенсировать ущерб невозможно, можно сделать что-то косвенное для партнера, или даже что-то сделать для других, если с партнером прервана связь. Цель – сделать свою фигуру красивей. Разберем потом такие случаи.

Есть еще третий случай, не слива и не косяка, а остывания вашей фигуры. Когда ваша фигура для партнера становится не теплой, а холодной, он не чувствует вашей любви. Это бывает из-за вашего плюса или из-за плохой рефлексии вашего минуса или просто из-за вашего эгоизма. И если вы хотите сохранить привязанность партнера, вам нужно сделать что-то для потепления. Люди говорят “отношения потеплели”, а на самом деле теплеют фигуры друг друга. За теплоту своей фигуры в поле партнера и в общем поле отвечаете вы сами.

Вот в этом интересном (очень интересном) письме давайте посмотрим на такие процессы.

madr1d

Здравствуйте, Эволюция! Прошу разобрать мое письмо. Читаю Ваш блог больше 4 лет. Многое в жизни за это время начало меняться в лучшую сторону, но в отношениях все еще спотыкаюсь и падаю, хотя и заходят они гораздо дальше, чем до блога.

Мне 38, работаю в ИТ в банковской сфере, по карьере недавно начал продвигаться, но доход пока все равно средний. Женат не был, детей нет. Вроде бы симпатичный, женщинам нравлюсь. В зал хожу регулярно.

С А. познакомились на вечеринке, она – подруга моей подруги детства. А. в тот вечер была такой красивой, с такой заразительной улыбкой и потрясающей грацией, что я влюбился в первый же вечер.

А. – моя ровесница. С мужем перестала жить, когда узнала, что у него есть вторая семья и ребенок. Жила со взрослой дочерью в квартире мужа, разводилась. Работает на себя, зарабатывает раза в 2 больше меня, а ее муж зарабатывал, думаю, еще раза в 2 больше нее.

Этой компанией мы стали собираться каждые выходные. Я месяца два не решался пригласить А. на свидание, думая, что не потяну такую девушку, однако все же рискнул, и мы почти сразу начали встречаться. К тому времени ее развод официально вступил в силу.

(Если страшно пригласить на свидание и получить отказ, нужно начинать с шагов поменьше. Комплименты, предложение помощи, инициативы по общим интересам. Если вы умеете помещать фокус на человека, вы увидите большое количество возможностей для плавного сближения. Но если вы пропускаете ходы в начале общения, вы упускаете время, когда ваша фигура может стать горячей, потом ее нагреть будет сложней. А чуть теплые фигуры плохо растут, имейте в виду)

Через пару месяцев наступил карантин, А. всегда приглашала к себе, практически 6 дней в неделю мы жили втроем у нее. У А. очень классная талантливая дочь, я старался помогать ей во всем, в чем она просила, вроде бы мы ладили.

Это был классный период, в тот момент мне казалось, что мы с А. любим друг друга одинаково сильно. Секс был каждый день, постоянные горячие переписки во время работы, взаимные признания в любви. А. готовила мне вкуснейшие завтраки, хотя ей не надо было так рано вставать. Я старался устраивать какой-то досуг, доступный на карантине: ездили вдвоем или втроем на природу, закрытые базы отдыха, интересные места. Познакомились с родителями и друзьями друг друга.

Я прекрасно понимал, что финансово сильно отстаю от нее, мне это не нравилось, я начал учиться, чтобы повысить квалификацию и сменить работу. Через пару месяцев доучусь. Так же пытался больше работать, брать подработки. Старался вкладываться по максимуму, насколько мне позволял доход. Подарки дарил для меня дорогие, иногда немного в кредитку влезал. Мне было ничего для нее не жалко, я хотел дарить больше и чаще, радовать ее, но все упиралось в доход.

Летом, где-то спустя полгода отношений я купил кольцо, хотел красиво сделать предложение, но с карантином сделать это красиво было сложно – курорты и рестораны закрыты, и я загонялся по этому поводу и тормозил. Наверное, еще боялся, что А. не согласится.

Примерно в то время, в конце лета, случилась первая ссора. А. очень адекватная, а я очень боялся ее потерять, потому ссорились мы редко, всего два раза, и оба раза по одному поводу. Меня очень коробит, если моя девушка тусит где-то ночам без меня. Я никогда никаких требований А. не выдвигал, осознавая, что я не в том положении, но этот пункт в виде просьбы озвучивал.

У нас в городе начали работать заведения в летнем режиме. Мы сидели в ресторане все той же компанией, в которой познакомились, и все захотели пойти продолжать в клуб. Кроме меня. Я не танцую, и уже много раз попадал в этой компании в ситуацию, когда все на танцполе, а я час-два стою скраю, или сижу в баре. Мне не хотелось портить друзьям вечер, но и переминаться с ноги на ногу в углу танцпола я не хотел. В тот день я сказал, что вы идите, а я устал и поеду домой. А. все равно пошла в клуб. Через час написала мне, что она уже дома и зря я не пошел, но я все равно злился на нее. Уже не помню, как, но выразил обиду в переписке. После этого я неделю с ней не разговаривал. Я понимал, что я сам уехал, и она не виновата. Приехал мириться, все опять стало нормально.

(Здесь его косяк был. Опишите его)

Меня смущало, что мы живем в квартире ее бывшего мужа, и я предложил искать отдельное жилье. А. сказала, что да, надо покупать квартиру. Начали ездить смотреть квартиры. Все, что нравилось, стоило тогда мне не по карману, а вдвоем платить был не вариант, т.к. у нее уже есть ипотека на площадь под ее рабочее место. Я предложил, что я пока сниму квартиру и мы поживем в ней, а когда я подкоплю, доучусь и сменю работу, купим свою. А. согласилась, вроде бы была рада. Квартиру я снял ближе к ее работе и дочери. Съехались мы очень быстро. Мебель в квартиру купила А., технику – я. Все необходимое для быта у нее было – она это перевезла. Платил за квартиру я, с уборкой и готовкой старался помогать. А. много вкладывалась в быт, купила много всего для уюта, продукты покупала чаще она, если была в магазине без меня.

Дома у нас было, благодаря ей, очень красиво и уютно, с работы домой я просто летел. Отношения были очень комфортные, ссор не было, А. никогда не выносила мозг, была нежной, всегда улыбалась, ждала меня к ужину. Она очень вкусно готовит. В дни, когда у нее было много клиенток, и я приходил раньше, старался готовить ужин или заказывать что-то вкусное.

(До этого момента он не делал ей предложение. Это очень плохо, мужчины, когда вы влюблены, живете с женщиной, но не делаете ей предложение. Пока вы молчите, ваша фигура не может стать горячей, а с какого-то момента, примерно через полгода совместной жизни или раньше она начинает остывать. Вы должны сказать, что хотите жениться, если чувствуете, что хотите. Официальное предложение идти в загс можете сделать потом, еще через полгода или год, но заявить свое намерение вы должны раньше. Автор очень сильно затянул с этим. Оправдание для затягивания только одно – если вы сами не уверены в своем намерении. Затягивать из-за сомнений в желании женщины не надо. С вами ничего плохого не произойдет, если вы выразите желание, а женщина уклонится. Просто повремените тогда с покупкой кольца, но СЗ ваша все равно подрастет для нее. Кто может объяснить, почему?)

Зимой я купил нам билеты в Стамбул, и там, наконец, сделал ей предложение 14 февраля. Она согласилась, выглядела радостной. Когда она в тот день выложила сторик с фоткой кольца и подписью «согласилась», я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Спустя несколько дней, когда мы вернулись, она за ужином обронила что-то вроде «так долго ждала предложение, что уже не особо хочется». Я разозлился, сказал, что если не хочешь, то не будем, и ушел спать. Она пришла, сказала, что любит и замуж хочет. Но потом такие шутки у нее все равно иногда проскакивали, хоть и в более мягкой форме.

(Скорее всего предложение было лишено спонтанности и она чувствовала, будто вытянула его щипцами. Здесь у них обоих векторы косяков, но у него больше. Опишите это, если понимаете. Компенсировать свой косяк, ответный на косяк партнера очень сложно, может получиться вектор слива. Но тут можно было немного. Кто видит его верный ход?)

В то время я осознал, что моя значимость для нее сильно меньше. Я думал, что это из-за большой разницы в доходе. Я понимал, что на текущий момент я радикально это изменить не могу. Старался не ухудшать ситуацию, не напрягать А., и продолжать учиться.

Сразу после возвращения из Стамбула выбрали дату свадьбы на июнь. В те даты были длинные выходные и хороший вариант слетать в Питер, и я сразу же взял билеты. А. предложила не устраивать большую свадьбу, а сделать с друзьями и родителями. Дальше мы купили одежду, искали фотографа, забронировали ресторан, познакомили ее и моих родителей, и вроде бы все шло хорошо.

Недели за три до свадьбы А. сказала, что у них через неделю вечер встречи выпускников. А. никогда не отпрашивалась, всегда сообщала и смотрела на мою реакцию. Они регулярно собирались примерно раз в два месяца, она всегда возвращалась рано вечером, это было в порядке вещей. В этот раз я тоже сказал, что давай только не в ночь, я тоже пойду к друзьям, но вечером буду тебя ждать.

(Повторилась та ситуация, за которую она была обижена. Тем и плохи некомпенсированные косяки, что партнер не может забыть обиду, вспоминает ее чуть что. В данном случае перед свадьбой она стала думать, что выходит замуж за мужчину, который из-за мелочи может крупно поссориться с ней. И это провоцировало в ней бунт против его условий)

И вот накануне этого дня мы лежали после секса и болтали:

(А) Ну что, во сколько завтра встречаемся?

(Я) В 12

(А) Возле подъезда?)

(Я) Да, буду тебя ждать.

Но мы не встретились.

(В диалоге не видно ее активного согласия. Было бы верней спросить ее, когда ее ждать. Но он по-штурмански распорядился. Ему кажется, что он на своей территории, но это сомнительный момент)

Я приехал домой чуть раньше, а в 23.55 А. написала, что они еще в клубе и домой она пока не собирается. Меня разозлило, что она забила на уговор, и сделала это просто в уведомительной форме. Спустя пару часов я написал ей, что она охуела. Она ответила, что уже едет домой, но, если я не хочу, она может поехать к дочери. Через минут 10 она зашла домой и легла спать.

Я чувствовал себя так, словно об меня вытерли ноги. Если бы она хотя бы дала мне шанс сохранить лицо, сделав вид, что отпрашивается, а не уведомляет, я не выглядел бы как человек, с которым не считаются совсем.

К сожалению, я не отходчивый, и здесь, наверное, я начал косячить. Я был зол на А., и дня 3 с ней не разговаривал. Я старался не маячить перед ней с кислой рожей, занял себя работой и другими делами. Приезжал, ложился спать. Она не пыталась со мной говорить, просто вела себя, как ни в чем не бывало, занималась своими делами. Я понимал, что с моей стороны это хреновая и не мужская модель поведения, но физически не мог выдавить из себя слов. Немного успокоился на 4й день, ехал домой с намерением помириться.

(Это не просто хреновая модель, это не модель, а кастрюля прокисших щей. Эмоциональная разборка и ссора лучше, чем прессовать человека игнором несколько дней. Если в ссоре вы умеете не оскорблять партнера и не грузить несправедливыми обвинениями, лучше ссорьтесь и миритесь, чем устраивать вот такое. И ладно еще когда вы много лет супруги, хотя тоже очень душно и токсично, но если перед свадьбой, беда)

Дома на самом видном месте, где раньше стояли рамки с фотографиями, лежало помолвочное кольцо, которое я подарил. Часть одежды, обуви и личных вещей она забрала. Я написал ей: «То есть ты меня бросаешь?».

(Он должен был написать другое. Чем плоха эта формулировка и что он должен был написать?)

Она не ответила. Я нашел в себе силы не забухать, заняться домашними делами, немного успокоился. Перед сном написал: «Раз забрала вещи, оставила кольцо, прочитала и молчишь, то, видимо, да. Я тебя понял».

К обеду следующего дня она ответила:

– Это ты меня бросил 3 дня назад.

– Я тебя не бросал.

Я был прям подкошен. Я думал, что если А. меня бросает за неделю до свадьбы из-за обычной ссоры, то это уже полный пиздец. Я давно осознавал, что А. любит меня меньше, чем я ее, но не думал, что не любит совсем.

(Он все время переживает из-за дисбаланса, но чтобы уменьшить его, ведет себя как плюс. Дисбаланса я не вижу у них, может быть совсем небольшой, и ее минус стал бы расти, если бы его фигура стала теплей. А он пытается снизить свой минус отморозкой, но остывает только его фигура в ее поле. Опишите, в чем он заблуждается)

Следующие несколько дней была тишина. Я переделал все домашние дела, готовил, упорно тренировался и учился, не пил.

(Он ведет себя так, как надо вести себя, когда вас бросили. Вот все что он делает – компенсация слива, которого у него не было, но его фигура действительно становится сильней и прочней. В данном же случае у него косяк и надо было вложиться в девушку, а не прокачивать себя. Он же ощущает себя униженным и оскорбленным из-за избытка гордости. Но посмотрите, то, что его фигура станет сейчас немного сильней, поможет ему сейчас в какой-то мере. Потому что прокачивать ресурсы полезно всегда, а не только при сливе. Но некомпенсированный косяк ему все-таки помешает и особенно его ЗВ)

За пару дней до даты свадьбы она написала, можно ли дочь завтра днем, когда я буду на работе, зайдет сдать экзамен у меня дома, т.к. у них интернет плохой. Я сказал, что без проблем. И в тот же вечер она написала, что забыла ключи от своей квартиры, можно ли зайти ко мне забрать дубликат. Когда А. пришла, я спросил, хочет ли зайти. Она зашла. Сказал, что готовил ужин, хочет ли поесть? Сели ужинать, болтали о всякой ерунде. Она, смеясь, спросила, ну что, в Питер-то поедем? Я сказал, что я еще не знаю, а у нее билет есть, как хочет. Еще поболтали, она поблагодарила за ужин и ушла. Я ничего не писал.

(Она сделала шаг ему навстречу. Маленький, но шаг. Потом еще шаг – про Питер. Он же ведет себя так, будто это ее пинги при камбэке, шагов не делает. Хотя он был виновник ссоры и он мужчина. Должен был хотя бы заняться с ней сексом, тогда бы состоялась их свадьба. Отличный и безопасный для самолюбия способ для любого мужчины помириться с женщиной – инициировать секс. Но у него ЗВ и он не чувствует большого желания мириться. Опишите ЗВ)

Прошел день, когда должна была быть свадьба, приближалось время поездки. Я не хотел присутствовать, когда А. будет забирать оставшиеся вещи, потому накануне отлета в Питер написал, что меня не будет несколько дней, и что если ей удобно, она может воспользоваться этим временем, чтобы все забрать. Она ответила, что ее тоже не будет, но через неделю она все вывезет.

Я был уверен, что она пошутила про поездку в Питер в том разговоре, даже предлагал друзьям переоформить билет на них, чтобы не пропал, но никто не смог. Но в аэропорте я увидел А. Она не подошла. В самолете я поздоровался, она ответила, дальше летели молча. В Питере я жил у друзей, она – у сестры. На обратном пути все было так же.

(Здесь уже совсем цирк. Так наверное выглядел бы Онегин из ФС, обиженный на Золушку за срыв свадьбы, хотя героиня не золушка, но и не рапан)

После возвращения она стала постепенно вывозить вещи, когда я был на работе. Я знал, что мебель ей не нужна, а мне бы она пригодилась. Написал:

(Я) Привет! Я заметил, ты вывозишь вещи. Я хотел насчет мебели поговорить. Если тебе она не нужна, давай я у тебя ее выкуплю?

(А) Привет! Ну ты сказал вывозить – я вывожу)

(Я) Я понял. Так что насчет мебели?

(А) Надо подумать.

(Здесь она опять делает к нему небольшой шаг, и с Питером тоже. Но он – кремень)

Потом были выходные, а когда в понедельник после работы я вернулся домой, квартира была пустой. Все свое она вывезла, мне написала только, что ключи в почтовом ящике. Я ничего не ответил. Больше никакого общения не было.

Квартиру я за неделю обставил почти так же, как было. В зал продолжил ходить каждый день, стараюсь максимально забить все свое время работой и учебой. Нашел пару непьющих компаний, свободное время с ними провожу. Ни с кем ничего не обсуждал, близким ситуацию объяснил формально в двух предложениях. С женщинами начал общаться в дружеском ключе, про романтику пока думать не могу.

Прошло уже больше месяца, у меня все еще есть какое-то ощущение ножа в спине. Обидно, что меня не просто бросили, а я еще и оказался врагом, судя по тому, как она отнеслась к моему предложению насчет мебели. Головой я понимаю, что косячил, но адекватно увидеть косяки не могу.

Прошу помочь мне увидеть свои ошибки. Это вторые подряд отношения, которые заходят далеко, но резко заканчиваются. Хочу научиться в будущем меньше косячить и завести уже семью. В которой тоже не косячить.

(Несмотря на глупые поступки, автор мне все-таки нравится. У него есть потенциал стать нерыбой, он научился убирать фокус со страданий и прокачиваться, это позволит ему всегда возвращать себе опору и быть сильней в конфликте. Теперь ему еще нужно научиться не косячить, быть гибче и не ожидать от женщин с ОЗ больше уступок и подстроек. Даже для мужчины-нерыбы это возможно лишь очень временно. Нужно учиться уважать компромисс, если хотите жить с женой в балансе)